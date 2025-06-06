Şanlıurfa\'da Kurban Bayramı Coşkusu

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da bayram namazı coşkusu

ŞANLIURFA - Peygamber şehri Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş camilere akın etti.

Şanlıurfa'da Kurban bayramı dolayısıyla başta Balıklıgöl'de bulunan Dergah Camisi olmak üzere kent merkezindeki camiler vatandaşların akınına uğradı. Sabah erken saatlerden itibaren camileri dolduran vatandaşlar saf tutmaya başladı. Kılınan namazın ardından vatandaşlar, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve milletvekillerinin yer aldığı kent protokolü ile bayramlaştı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, namaz sonrası açıklamasında, bayramın İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.