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Şanlıurfa'da minibüs devrildi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da minibüs devrildi, 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa\'da minibüs devrildi, 5 kişi yaralandı
27.01.2024 - 19:49,
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Viranşehir- Diyarbakır kara yolu 35'inci kilometresinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 21 ACR 328 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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