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Şanlıurfa'da, yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
A.E. idaresindeki 21 KC 665 plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun gişeler girişinde C.U'nun kullandığı 33 BHS 34 plakalı tır ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki su tahliye kısmına girerek yan yattı.
Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü sağlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da otobüs-tır çarpışması: 5 yaralı - Son Dakika