Şanlıurfa\'da otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Şahin Altun yönetimindeki 27 AIN 536 plakalı otomobil, Kocaali Mahallesi civarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan İslim, Şahin Mert, Merve ve Çınar Efe Altun sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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