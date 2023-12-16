Şanlıurfa\'da polis denetimlerinde 1 şüpheli yakalandı

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Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı, denetlenen 109 araçtan 3'ünün sürücüsüne toplam 28 bin 795 lira para cezası uygulandı.
Denetimlerde, 2 araç trafikten men edildi, yakalaması bulunan 1 araç ise otoparka çekildi.
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