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Şanlıurfa'da polis denetimlerinde 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da polis denetimlerinde 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen polis denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı. Denetimlerde 109 araç kontrol edildi ve 3 sürücüye toplam 28 bin 795 lira para cezası uygulandı. Ayrıca 2 araç trafikten men edildi ve 1 araç otoparka çekildi.

Şanlıurfa\'da polis denetimlerinde 1 şüpheli yakalandı
16.12.2023 - 10:25,
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Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı, denetlenen 109 araçtan 3'ünün sürücüsüne toplam 28 bin 795 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerde, 2 araç trafikten men edildi, yakalaması bulunan 1 araç ise otoparka çekildi.

Kaynak: AA
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