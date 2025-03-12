Şanlıurfa'da Polis Motoruna Çarpan Araç 2 Polisi Yaraladı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Polis Motoruna Çarpan Araç 2 Polisi Yaraladı

Karaköprü ilçesinde motosikletli yunus timine çarpan otomobil sonucunda 2 polis yaralandı.

12.03.2025 01:16
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Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde motosikletli yunus timinin otomobille çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.

Esentepe Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 07 EYG 70 plakalı otomobil ile yunus ekibinin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Devrilen motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sivil bir araç ile motosikletli polis timi unsurunun karıştığı trafik kazası sonucunda 2 polisin yaralandığı belirtildi.

Vali Hasan Şıldak'ın yaralanan polisleri hastanede ziyaret ettiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaza sonucunda yaralanan polislerimizin sağlık durumunu yakından takip etmek ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere Vali'miz Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü'müz Atilla Aksoy ve İl Jandarma Komutanı'mız Mücahit Avkıran, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralı meslektaşlarımızı ziyaret edip, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldılar. Kaza sonucu yaralanan meslektaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Kaynak: AA

Motosiklet, Karaköprü, Otomobil, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Polis Motoruna Çarpan Araç 2 Polisi Yaraladı - Son Dakika

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