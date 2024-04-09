Şanlıurfa\'da Suriye sınırından terör örgütü mensubu yakalandı

Porsche Macan Serisi Türkçe Konuşabilen Teknolojik Özelliklerle Güncellendi

Porsche Macan serisinin en son güncellemesi, Macan 4 ve Macan Turbo sürücü ve yolcu deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen ve Türkçe konuşabilen bir dizi teknolojik özellikleri duyurdu. Güncelleme, araç içindeki ekran teknolojileri, artırılmış gerçeklik baş üstü ekranı (HUD), Türkçe sesli asistan ve Android Automotive OS gibi yenilikleri içeriyor. Bu özelliklerle Porsche Macan, sürüş deneyimi açısından olduğu kadar teknolojik yenilikler açısından da dikkat çekici bir seçenek haline geliyor.