Şanlıurfa'da Tarımda Kuraklık Endişesi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Tarımda Kuraklık Endişesi

Şanlıurfa\'da Tarımda Kuraklık Endişesi

Kuraklık ve yağış eksikliği, Şanlıurfa'da hububat ekim takvimini değiştiriyor.

25.11.2024 12:18
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Türkiye'nin önemli tarım üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da kuraklık ve yağış rejimindeki düzensizlikler hububat ekim takvimini değiştirdi.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, AA muhabirine, önceki yıllarda kentte ekim ayında hububat ekiminin yapıldığını ancak iklim değişikliği nedeniyle kasım ayının sonuna gelinmesine rağmen bazı çiftçilerin hazırlıklara yeni başladığını söyledi.

Öztürkmen, ekim yapan çiftçinin az olduğunu dile getirerek, "Hububatın geç ekilmesi geç ürün alımına ve mevcut ekim nöbetinin yani kendisinden sonra gelecek olan ekilmesi planlanan ürünün de ekilmemesine ya da geç ekilmesine neden olacaktır. Bunun en büyük sebeplerinden biri, özlenen yağışların, sonbahar yağışlarının gecikmesidir. Bu anlamda geciken yağışlar, ekim zamanını ileriye doğru atmıştır. Ekim yapan çiftçi sayısı çok az. Hemen hemen bir ay etkiledi." dedi.

Ürünün geç ekilmesinin verimi olumsuz etkilediğini ifade eden Öztürkmen, şöyle konuştu:

"Ekim süreciyle beraber hasat süreci ya da ikinci ürünü bir nebze olsun etkileyecektir. İnşallah önümüzdeki günlerde güzel bir yağış dalgası alır, hububatın gerek çimlenmesi, gerek besin elementlerinin toprağa karışması için dua ediyoruz. Geçmiş yıllara baktığımızda kasım ayının sonuna kadar Şanlıurfa'ya nereden baksak ortalama 50-60 milimetre yağış olurdu ve bu kuru tarımla ilgilenen çiftçilerimiz için büyük bir nimetti ancak Şanlıurfa geneli için bugüne kadar 5-6 milimetre kadar bir yağış olması ve bu yağışların lokal olması kuru tarımda için beklenmeyen bir şey."

"Toprağın, suyun ve doğanın kıymetini kaybedince anlıyoruz"

Prof. Dr. Öztürkmen, anız yakmanın ve tarımsal arazilerin betonlaşmasının da iklim değişikliğini arttırıcı etkiler arasında yer aldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada artık gittikçe insanlar bu iklim kriziyle mücadeleyi ferdileştirmeye başladı. Herkes kendi üzerinde sorumluluk hissediyor ama toplumsal bir bilinç yaratmıyoruz. Bugün ovalarda yapılaşma arttıkça yağış o tarafa doğru gitmiyor çünkü sıcaklık betonla beraber 6-8 derece artmış oluyor. Bir anız yakma işlemi ya da topraklardaki kötü kullanım bizim bu iklimsel değişikliği arttırıcı etkilerimiz oluyor. Bunun haricinde biz insanoğlu olarak toprağın, suyun ve doğanın kıymetini ancak kaybedince anlıyoruz. Önümüzdeki dönemler için kuraklık denilen şey öyle uzun bir zaman içerisinde kendi kendini göstermiyor. Dolayısıyla her zaman buna hazır olmalıyız. Her zaman kurak olabilecek düşüncesiyle biz akademisyenler olarak kuraklığa duyarlı çeşit araştırmaları, kuraklığa duyarlı tarımsal işletme yöntemleri uygulamaya çalışıyoruz, bunların faydasını ortaya koyuyoruz ya da nasıl yapılacağı hakkında çeşitli araştırmalar yapıyoruz."

"Daha fazla tasarruf yapmamız lazım"

Çiftçilerin daha duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki su kullanımı maalesef Şanlıurfa özeline baktığımızda oldukça randımanı düşük. Biz modern sulama sistemleriyle bugün damlama gibi yağmurlama sistemiyle sulama yapılan alanlarda mutlaka modern sistemleri tercih edip daha fazla tasarruf yapmamız lazım. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak bizim için çok önemli. Atılan kimyasallar hem suyumuzu hem toprağımızı hem de dünyamızı kirletmektedir. O yüzden bizim hep söylediğimiz bir şey var. Lütfen bu kimyasalları kullanırken bilimsel olarak kendini yetiştirmiş mühendislerimizden iyi bilgi alarak, net olarak uygulama yapsınlar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Tarımda Kuraklık Endişesi - Son Dakika

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