Şanlıurfa'da Terörsüz Türkiye Süreciyle İlk Açık Alan Bayramlaşması

"Terörsüz Türkiye" sürecinde açık alanda ilk bayramlaşma

ŞANLIURFA - "Terörsüz Türkiye" süreci ile güven ortamının artığı Şanlıurfa'da ilk kez kent protokolü açık alanda bayramlaşma programı düzenledi. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından Balıklıgöl Paltosunda yer alan Hasan Paşa Cami avlusunda, Vali Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Cami bahçesinde gerçekleşen bayramlaşma programı sonrası açıklamada bulunan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Terörsöz Türkiye" süreci ile kentte ilk kez açık alanda bir bayramlaşma programı düzenlemekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bayramın huzur ve esenlik içinde geçmesi temennisinde bulunan Şıldak, "Gerçekten Şanlıurfa'da ilk kez bir açık alanda, Kurban Bayramı öncesi arife gününde, Balıklıgöl platomuzda, Halil-ür Rahman'da Hasanpaşa Camisi'nin avlusunda vatandaşlarımızla bir araya geldik. İlimizin bütün yöneticileri, protokolümüz, milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız hepsi buradaydılar. ve vatandaşlarımız da yoğun bir şekilde katılım sağladı. Tam da Cumhurbaşkanımızın dediği gibi güçlü Türkiye'de bir arada ve kardeşlik temelinde buluştuk. "Adımız Türkiye, Adımız Kardeşlik" şiarıyla zaten Urfa'nın birliğini, beraberliğini yansıtan çok renkli, çok farklı mozaiklerden oluşan bu şehrin kimyası, hiçbir yerde olmayacak ölçüde huzura, esenliğe ve kardeşliğe yatkındır. Urfa böyle tanınır. Her zaman devletimizin yanında, kenetlenmiş bir bütün olarak duran Urfa, bu bayram öncesinde de çok güzel bir kardeşlik, dostluk, birlik ve beraberlik görüntüsü verdi. Biz Valilik olarak bu sürece öncülük ettik. Bütün katılımcılara, iştirak eden vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza teşekkür ederim. Bayramımızda ve bundan sonraki süreçte inşallah "Terörsüz Türkiye" süreci de her türlü umudun yeşerdiği ve bizleri güçlü kılacak, ilimize güç katacak yeni gelişmelerle dolu olsun. Bu şehir daha güzel yerleri hak ediyor. Yeter ki bizim moralimiz yüksek olsun. Urfa'nın morale ihtiyacı var. İnsanların bir araya gelmesi, büyük bir moraldir. Şanlıurfa Valisi olarak bu görevi yürütmekten de büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Bu sürece emel veren herkese teşekkür ediyorum. Tüm Şanlıurfalıların Kurban Bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.