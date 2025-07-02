Şanlıurfa'da TOKİ ile Yeniden Başlangıç - Son Dakika
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Şanlıurfa'da TOKİ ile Yeniden Başlangıç

Şanlıurfa\'da TOKİ ile Yeniden Başlangıç
02.07.2025 11:28
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Şanlıurfa Karaköprü'de TOKİ, 2 bin 738 konut inşaatını tamamlayarak depremzedelere hayat sunuyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şanlıurfa Karaköprü'deki 2 bin 738 yuvamızda hayat yeniden başladı" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 6 Şubat depremlerinden etkilenen Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yürüttüğü inşa çalışmalarını tamamladı. 2 bin 738 konuttan oluşan projede, vatandaşlar yeni evlerine yerleşmeye başladı. Bölgeye konutların yanı sıra 2 cami, 1 okul ve 8 ticari ünite de inşa edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarına taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Hak sahibi Ayşe Elman'ın, 'Dışarıdan 10 daire verseler, yine de buradan ayrılmam' sözünü alıntılayan Bakan Kurum, "Bu güvenin adı; TOKİ. Şanlıurfa Karaköprü'deki 2 bin 738 yuvamızda hayat yeniden başladı. Birlikte güçlü yarınlara" mesajını verdi.

'TOKİ YAPILARI GERÇEKTEN KUVVETLİ'

Yeni evine taşınan hak sahiplerinden Ayşe Elman, TOKİ konutlarının sağlamlığına dikkat çekerek, "Daha önce balkonlarımız, evlerimiz, odalarımız büyük olsun isterdik. Ama artık 'evin güzelliği ya da genişliği önemli değil' diyoruz, önemli olan sağlamlığı. Bana başka yerden 10 tane daire de verseler TOKİ'nin dışına çıkmam. TOKİ yapıları gerçekten kuvvetli. Şimdi okulumuz, elektriğimiz, suyumuz, doğal gazımız, her şeyimiz tamam. Çocuklar da artık kendi odalarını buldular. Buraya taşındığımdan bu yana çocuklarım güzel bir uyku uyumaya başladı. Ben de artık 'bu benim evim' dedim" dedi.

'VİLLA GİBİ EVLER YAPMIŞLAR'

Başka bir hak sahibi Adem Yıldızsoy, inşaatın hızlı ve kaliteli şekilde tamamlandığını belirterek, şunları söyledi: "Ben, 'İnşaatlar en az 4-5 yıl sürer' diyordum. Onlar, erken biteceğini söylüyorlardı. İçimizde kabul edemiyorduk. Çünkü 'bu kadar ev yıkılmış, yetişmez' diyorduk. Gelip, bakıyorduk. Çalışmalar hızla devam ediyordu. Gece gündüz, 7 gün 24 saat çalışma devam ediyordu. Hızlı olmasaydı, gece gündüz olmasaydı belki bu tarihe yetişmezdi. Artık dükkanlar yapılıyor, marketler yapılıyor. Sağ olsun hükümetimiz, devletimiz arkamızda durdu ve hızla da çalıştılar. Hem sağlam oldu hem yetiştirdiler. Yolları, çevresi, bahçesi var. Çiçekler, ağaçlar dikmişler, park yapmışlar. Gerçekten lüks villa gibi evler yapmışlar. Hayalimizin dışındaydı."

Bakan Kurum'a teşekkür eden Yıldızsoy, "Gerçekten 'yaparım' dedi ve yaptı, yapıyor da. Buna teşekkür etmekten başka bize ne düşer? Minnettarız, Murat Bakanımız verdiği sözü yerine getirdi" dedi.

Kaynak: DHA

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