Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 20. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen 34 NJ 648 ile 27 NJ 669 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Otomobillerde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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