Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ömer Aktar idaresindeki 06 BS 314 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun kırsal Ezgi Mahallesi yakınlarında, Mehmet Sağlam'ın kullandığı 27 E 4052 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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