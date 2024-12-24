Şanlıurfa'da Trafik Kazası: Kamyonet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: Kamyonet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa\'da Trafik Kazası: Kamyonet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da park halindeki kamyonete çarpan otomobil sürücüsü kaçarken, kamyonetin sürücüsü Ali Taş hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis kaçan sürücüyü arıyor.

24.12.2024 12:03  Güncelleme: 12:04
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ŞANLIURFA'da otomobilin çarptığı park halindeki kamyonetin sürücüsü Ali Taş (38) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Sancaktar Mahallesi'ndeki Şanlıurfa Gıda ve Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. Yük taşımacılığı yapan Ali Taş'ın bulunduğu 27 GH 779 plakalı park halindeki kamyonete sürücüsü öğrenilemeyen 63 M 8855 plakalı otomobil çarptı. Taş, kamyonet içerisinde sıkışırken, otomobil sürücüsü kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ali Taş, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Taş, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Taş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ali Taş'ın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Trafik Kazası: Kamyonet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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