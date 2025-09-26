Şanlıurfa\'da Tütün İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi

Şanlıurfa'da, tütün işçilerini taşıyan minibüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

LASTİĞİ PATLAYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ

Kaza, öğleden sonra Bozova ilçesine bağlı Tülmen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adıyaman'da tütün toplamaktan dönen işçilerinin taşındığı İsmail Altundağ yönetimindeki 64 ADH 681 plakalı minibüsün arka sol lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, devrildi.

20 İŞÇİ YARALANDI

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler tarafından minibüsten çıkarılan ve ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 20 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.