Şanlıurfa'da Tütün İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şanlıurfa'da Tütün İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi

Şanlıurfa\'da Tütün İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi
26.09.2025 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da tütün işçilerini taşıyan minibüs, lastik patlaması sonucu devrildi. 20 yaralı.

Şanlıurfa'da, tütün işçilerini taşıyan minibüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

LASTİĞİ PATLAYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ

Kaza, öğleden sonra Bozova ilçesine bağlı Tülmen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adıyaman'da tütün toplamaktan dönen işçilerinin taşındığı İsmail Altundağ yönetimindeki 64 ADH 681 plakalı minibüsün arka sol lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, devrildi.

Şanlıurfa'da tütün işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı

20 İŞÇİ YARALANDI

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler tarafından minibüsten çıkarılan ve ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 20 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, İnceleme, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Tarım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Tütün İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 kişi sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı 4 kişi sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı
Yemekten sonra hayatını kaybeden 2 kardeşin son görüntüleri Oyuncağına sıkıca sarılmış Yemekten sonra hayatını kaybeden 2 kardeşin son görüntüleri! Oyuncağına sıkıca sarılmış
Ekvador hapishanesinde isyan: 17 ölü Ekvador hapishanesinde isyan: 17 ölü
Trump’tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı Trump'tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı
BUDO seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi BUDO seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi

21:13
İşte çalışmayı en az seven kentimiz
İşte çalışmayı en az seven kentimiz
20:39
Hiçbir şeye saygıları kalmadı Eğlence mekanında mide bulandıran görüntüler
Hiçbir şeye saygıları kalmadı! Eğlence mekanında mide bulandıran görüntüler
19:56
İşte ünlü şarkıcı Güllü’nün son görüntüleri
İşte ünlü şarkıcı Güllü'nün son görüntüleri
19:13
Canlı anlatım Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:03
Netanyahu “Gülmeniz gerekiyordu“ dedi, salondan çıt çıkmadı
Netanyahu "Gülmeniz gerekiyordu" dedi, salondan çıt çıkmadı
18:36
BM zirvesine damga vuran an Macron’un ensesinden tutup bırakmadı
BM zirvesine damga vuran an! Macron'un ensesinden tutup bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2025 21:43:56. #7.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Tütün İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.