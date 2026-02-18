Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il merkezi ile Birecik, Suruç ve Viranşehir ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ayrıca 11 şüpheliye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.???????