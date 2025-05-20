Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da bir otomobilde 5 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolu kent merkezi girişinde takibe alınan bir otomobil durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 10 parça halinde 5 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.