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Şanlıurfa'da Yılbaşı Denetimi

Şanlıurfa'da yılbaşı dolayısıyla polis ekipleri, şehir merkezindeki caddelerde Genel Bilgi Taraması (GBT), üst araması ve kimlik kontrolü gerçekleştirerek denetimlerde bulundu. Şanlıurfa Valisi, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı da ekipleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Siverek Kaymakamı ise Siverek Devlet Hastanesi ve görevdeki güvenlik personelini ziyaret etti.

Şanlıurfa\'da Yılbaşı Denetimi
01.01.2024 - 00:37,
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Şanlıurfa'da yılbaşı dolayısıyla polis ekipleri denetim yaptı.

Şanlıurfa'da şehir merkezindeki caddelerde ekipler, Genel Bilgi Taraması (GBT), üst araması ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran da kentin çeşitli noktalarında mesai yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Siverek Kaymakamı Musa Aydemir de Siverek Devlet Hastanesi ile görevi başındaki polis, jandarma ve zabıta personelini ziyaret etti.

Kaynak: AA
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