Şanlıurfa'da Zabıta-Esnaf Arbedesinde 15 Kişi Yaralandı, 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Zabıta-Esnaf Arbedesinde 15 Kişi Yaralandı, 5 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde zabıta ile esnaf arasında çıkan arbedede 15 kişi yaralandı ve 5 kişi gözaltına alındı. Devteşti Mahallesi'nde tezgah yeri nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Olaya müdahale için bölgeye polis takviye edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.07.2024 16:43
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde esnaf ile zabıta arasında çıkan arbedede 15 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Devteşti Mahallesi'nde zabıta ile esnaf arasında tezgah yeri nedeniyle başlayan sözlü tartışma çevredekilerin de müdahalesiyle kısa sürede büyüdü.

Bölgeye çok sayıda polis takviye olarak yönlendirildi.

Yaşanan arbedede 4'ü zabıta 15 kişi yaralandı.

Yaralılardan bazıları ambulansla kentteki hastanelere kaldırılırken, bazılarına ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemini artırdı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Haliliye, Zabıta, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Zabıta-Esnaf Arbedesinde 15 Kişi Yaralandı, 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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