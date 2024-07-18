Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde esnaf ile zabıta arasında çıkan arbedede 15 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.
Devteşti Mahallesi'nde zabıta ile esnaf arasında tezgah yeri nedeniyle başlayan sözlü tartışma çevredekilerin de müdahalesiyle kısa sürede büyüdü.
Bölgeye çok sayıda polis takviye olarak yönlendirildi.
Yaşanan arbedede 4'ü zabıta 15 kişi yaralandı.
Yaralılardan bazıları ambulansla kentteki hastanelere kaldırılırken, bazılarına ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemini artırdı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Zabıta-Esnaf Arbedesinde 15 Kişi Yaralandı, 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?