Şanlıurfa Hilvan'da Yenileme Seçimleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa Hilvan'da Yenileme Seçimleri Başladı

Geniş Video İzle

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı doğrultusunda Hilvan ilçesinde yenileme seçimleri başladı. Seçimlerde 11 parti ve bir bağımsız aday yarışıyor.

02.06.2024 09:23  Güncelleme: 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AHMET ÜN

(ŞANLIURFA) - Yüksek Seçim Kurulu'nun yerel seçimleri yenileme kararı aldığı 3 ilçe ve 4 belde arasında yer alan Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde oy kullanma işlemi başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'nin kazandığı Hilvan Belediye Başkanlığı seçimleri, AKP'nin 15 sandığa yaptığı itiraz ve bazı oy pusularının yakılması üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı doğrultusunda 2 Haziran'da yenileme kararı alınmıştı. Seçimlerin yenilendiği Hilvan'da 27 bin 686 seçmen için 124 sandık kuruldu. Sabah 8'de başlayan o kullanma işlemi saat 17'de kadar sürecek.

Hilvan'da AKP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, HÜDA PAR, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve bir bağımsız aday yarışıyor. 31 Mart'taki seçimde, DEM Parti adayı Serhan Paydaş 6 bin 960 oy, AKP adayı Aslan Ali Bayık ise 6 bin 439 oy almıştı.

Güvenlik önlemleri üst düzeyde

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, dün Hilvan'da seçim güvenliği toplantısında yaptığı konuşmada, seçimin güven ve huzur ortamında en sağlıklı koşullarda olaysız şekilde tamamlanması için tedbirleri en yüksek seviyede planladıklarını aktardı. Emniyet bölgesinde Hilvan'da 953, diğer mahallelerde ise 464 olmak üzere bin 417 polisin seçim günü görev yapacağını söyleyen Vali Şıldak, jandarma bölgesinde ise Hilvan'da 912, diğer kırsal mahallelerde 368 olmak üzere bin 280 jandarmanın görevlendirildiğini ifade etti.

Şanlıurfa Hilvan\'da Yenileme Seçimleri Başladı
Kaynak: ANKA

Yüksek Seçim Kurulu, Şanlıurfa, Hilvan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Hilvan'da Yenileme Seçimleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
10:07 İstanbul Valisi Gül Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı İstanbul Valisi Gül Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı
09:38 Alman polisi Mehmet’i arıyor Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
09:00 İstanbul Küçükçekmece’de bina çöktü Enkaz altında kalanlar var İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
09:58 Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı
09:45 Pazar sabahı korkunç olay İstanbul’da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
08:41 AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor
08:00 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor
00:46 Ankara’da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı Ankara'da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı
00:13 ’’Filenin Sultanları’’, Güney Kore’yi mağlup etti ''Filenin Sultanları'', Güney Kore'yi mağlup etti
23:52 Borussia Dortmund’u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu
23:51 İstanbul’da tekne battı, içindekiler ölümden döndü İstanbul'da tekne battı, içindekiler ölümden döndü
23:49 Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy’de buluşuyoruz Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy'de buluşuyoruz
23:49 İsrail’de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu’ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu'ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 10:54:35. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Hilvan'da Yenileme Seçimleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement