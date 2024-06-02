Şanlıurfa Hilvan\'da Yenileme Seçimleri Başladı

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AHMET ÜN

(ŞANLIURFA) - Yüksek Seçim Kurulu'nun yerel seçimleri yenileme kararı aldığı 3 ilçe ve 4 belde arasında yer alan Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde oy kullanma işlemi başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'nin kazandığı Hilvan Belediye Başkanlığı seçimleri, AKP'nin 15 sandığa yaptığı itiraz ve bazı oy pusularının yakılması üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı doğrultusunda 2 Haziran'da yenileme kararı alınmıştı. Seçimlerin yenilendiği Hilvan'da 27 bin 686 seçmen için 124 sandık kuruldu. Sabah 8'de başlayan o kullanma işlemi saat 17'de kadar sürecek.

Hilvan'da AKP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, HÜDA PAR, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve bir bağımsız aday yarışıyor. 31 Mart'taki seçimde, DEM Parti adayı Serhan Paydaş 6 bin 960 oy, AKP adayı Aslan Ali Bayık ise 6 bin 439 oy almıştı.

Güvenlik önlemleri üst düzeyde

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, dün Hilvan'da seçim güvenliği toplantısında yaptığı konuşmada, seçimin güven ve huzur ortamında en sağlıklı koşullarda olaysız şekilde tamamlanması için tedbirleri en yüksek seviyede planladıklarını aktardı. Emniyet bölgesinde Hilvan'da 953, diğer mahallelerde ise 464 olmak üzere bin 417 polisin seçim günü görev yapacağını söyleyen Vali Şıldak, jandarma bölgesinde ise Hilvan'da 912, diğer kırsal mahallelerde 368 olmak üzere bin 280 jandarmanın görevlendirildiğini ifade etti.