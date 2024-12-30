Şanlıurfa'nın Bej Domatesi Korunuyor

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Şanlıurfa'nın kıraç arazilerinde yetişen bej domates koruma altına alınıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın dağ köylerinde, kurak topraklarda susuz yetişen ve ender bulunan bej domatese ilgi her geçen gün artıyor. Pazarlarda kolayca bulunamayan bu nadir domates türü, yalnızca kıraç köylerde yetişmesi ve eşsiz aromasıyla dikkat çekiyor.

Şanlıurfa Haliliye İlçe Tarım Müdürlüğü, Diphasar Köyü'nde yetişen bej domatesin korunması için harekete geçti. Köyde yapılan incelemeler sonucu temin edilen bej domates tohumları, Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne teslim edilerek koruma altına alındı.

Haliliye İlçe Tarım Müdürü Faruk Çetiner, ata tohumlarının önemine vurgu yaparak, "Ata tohumları, yaşadığımız toprakların tarihi simgesidir, mirasıdır. Ata tohumları geçmişi geleceğe taşıdığı için tarımın geleceği açısından büyük öneme sahiptir. Bej domatesin yetiştiği Haliliye Diphasar Mahallemize gidip bu domatesimizin tadına baktık. Bizim normal yediğimiz domatesten daha ekşi bir tadı olduğunu gördük. Çiftçimizden tohumu tedarik edip, tohumun korunması amacıyla GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne teslim ettik" dedi.

Yüksek Ziraat Mühendisi Mehmet Tekçe, bej domatesin genetik zenginliğini koruyarak yaygınlaştırma çalışmalarına değinerek, "Şanlıurfa'da halen bazı köylerde yetiştiriciliği yapılan bej domatesin tohumunu araştırma enstitüsü ile beraber geliştirip yaygınlaştırılmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Çiftçilerden Veysi Saylan ise, "Susuz yetişen bu domatesi kışın yiyoruz, tadı çok güzeldir" diyerek bej domatesin dayanıklılığına ve lezzetine dikkat çekti.

Bej domates yetiştiricisi Abdullah Karacan da ürünün farklı tadına vurgu yaparak, "Bu domatesin tadı diğer domateslere benzemez. Çok ekşi bir tadı var. Bundan çok güzel domates salçası olur" ifadelerini kullandı.

Domates tohumunun koruma altına alınarak ekim alanlarının genişletilmesi hedefleniyor.