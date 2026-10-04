Şanlıurfa Valisi Şıldak, TEKNOFEST'te 150 binin üzerinde vatandaş olduğunu söyledi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, TEKNOFEST Güneydoğu'nun gençler için kazanım olmasının yanı sıra kentin tanıtımı, tarihi ve kültürel mirasının dünyaya duyurulmasına vesile olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Vali Şıldak, festival alanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in ilk günkü heyecanın artarak devam ettiğini söyledi.

Organizasyonun başarıyla sürdüğünü ifade eden Şıldak, yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafikte yavaşlamalar yaşansa da otopark, temizlik ve güvenlik hizmetlerinde herhangi bir aksaklık bulunmadığını belirtti.

Şıldak, ziyaretçilerin festival alanındaki hizmetlerden memnuniyet duyduğunu aktararak, hazırlık çalışmalarının sonuçlarını sahada gördüklerini dile getirdi.

T3 Vakfı ile yürütülen işbirliğinin başarılı sonuç verdiğini belirten Şıldak, Şanlıurfalıların ve bölge halkının festivale gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Gençleri milli teknoloji hamlesiyle buluşturmaya gayret ettiklerini dile getiren Şıldak, şöyle devam etti:

"T3 Vakfı'nın yöneticilerine ve özellikle TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Bey'e teşekkür ediyorum. İşi baştan beri sıkı tuttuk, birlikte çalıştık, birlikte hareket ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız dün çok memnun şekilde ayrıldı. Buradaki tabloyu gördü ve hitapları esnasında 150 binin üzerinde vatandaşımız alandaydı. Bizim için çok derece mutluluk verici tablolar. Şanlıurfa'ya TEKNOFEST yakıştı. Bütün hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu yoğun ilgi, bu canlılık gençlerimizin ve her yaş grubundan vatandaşımızın burada bulunması ilimiz için büyük bir kazanım. Aynı zamanda ilimizin tanıtımı, tarihi ve kültürel mirasını tekrar bütün dünyaya duyurulması için vesile oldu. Şanlıurfa aynı zamanda böylesine büyük bir organizasyonu başarabilecek bir il olduğunu gösterdi, standardını yükseltti."