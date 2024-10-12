Şanlıurfa'ya 69 Yeni Emniyet Aracı

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne 69 yeni araç tahsis edildi.

İçişleri Bakanlığının hayırseverlerin desteğiyle aldığı araçların teslimi dolayısıyla Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi açık otoparkında tören düzenlendi.

Törende konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kampanyanın amacının emniyet ve jandarma hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla araç desteği sağlanarak asayiş, güvenlik ve trafik hizmetlerinin güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

Yeni alınan 69 aracın 53'ünün trafik hizmetleri için kullanılacağını ifade eden Şıldak, "Bu güzel ve anlamlı destekleri için bütün katkı sağlayan burada bulunan ve bulunmayan iş dünyası temsilcilerine, firmalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Araçların ilimize ve emniyet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Şıldak'ın kampanyaya destek veren iş insanlarına teşekkür belgesi takdim ettiği tören, İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın yaptığı dua ile sona erdi.