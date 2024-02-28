Şarampole devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şarampole devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı

Şarampole devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Neşet A. kontrolündeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

28.02.2024 20:41  Güncelleme: 20:43
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Neşet A. (36) kontrolündeki 63 NA 280 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 20'nci kilometresi Çağa Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Ayten (35), Serhat (13), Seda (11) ve İsmet Hamza A. (7) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarampole devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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