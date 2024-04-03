Saray İlçe Seçim Kurulu, DEM Parti\'den seçilen belediye başkanının mazbatasını iptal etmedi

Güncel

Saray İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, CHP Saray İlçe Başkanlığının, kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Davut Acar'ın "mazbatasının iptal edilmesine" ilişkin talebinin, "kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığından" reddine karar verdi.

CHP Saray İlçe Başkanlığı, Saray İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına sunduğu dilekçede, DEM Parti adayı Acar'ın terörle ilgili davalarda yargılanıp yargılanmadığının araştırılmasını talep etti.

Başkanlığa sunulan dilekçede, "31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Van ili Saray ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediye başkanlık seçimlerine katılmış bulunmaktayız. Söz konusu seçim sonuçlarında rakip parti (DEM Parti) adayı Davut Acar'ın seçilmesi önünde engel teşkil edebilecek terörle ilişkili davalarda yargılanıp yargılanmadığı, yargılanmış ise memnu haklarından mahrum bırakılıp bırakılmadığı, devlet memuru vasıflarının taşıyıp taşımadığı hususlarında araştırmaların yapılarak, bu durum söz konusu ise mazbatasının iptalini bilgilerinize arz ederim." ifadelerine yer verildi.

Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Acar hakkında "kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığından", itiraz yolu açık olmak üzere talebin reddine karar verdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Davut Acar seçimde 51,16 oy oranıyla ilk sırada yer almıştı. CHP'nin adayı Kemalettin Araci ise yüzde 28,29 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.