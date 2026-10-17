Saraybosna\'da tasavvuf müziği konserinde üç ülkeden topluluklar sahne aldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "II. Uluslararası 'Meyli' Sufi Festivali" kapsamında tasavvuf müziği konseri düzenlendi.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle Saraybosna Anı Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Bosna Hersek'ten Mesudijja Topluluğu ve Sejfullah Korosu, Kuzey Makedonya'dan Halveti-Hayati Topluluğu ile Türkiye'den İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu sahne aldı.

Geleneksel tasavvuf eserlerinin seslendirildiği konser, dinleyicilere tasavvuf müziğinin zenginliğini ve manevi derinliğini yakından deneyimleme fırsatı sundu.

Konser öncesinde tasavvuf müziği üzerine bir panel organize edildi. Prof. Dr. Cazim Hadzimejlic, Prof. Meho Radovic ve Benjamin Musinovic'in konuşmacı olarak katıldığı panelde, tasavvuf müziğinin geleneği ile manevi ve kültürel mirasın korunmasındaki önemi ele alındı.

Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Türkiye'den sanatçıları bir araya getiren festival, ortak kültürel mirasın yaşatılmasına ve ülkeler arasındaki kültürel işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağladı.

Sanatçıların performansı, etkinliğe katılanlar tarafından beğeniyle takip edildi.