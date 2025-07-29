Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Şevket Y. (35) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Denizli- Alaşehir kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üzüm bağına devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Şevket Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sarıgöl'de Tır Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika
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