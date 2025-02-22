Sarıgül'den Özel'e Başbakanlık Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sarıgül'den Özel'e Başbakanlık Desteği

Geniş Video İzle

CHP'li Sarıgül, Özgür Özel'i Başbakan olarak görmek istediğini Erzincan'da dile getirdi.

22.02.2025 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ERZİNCAN) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Başbakan olarak görmek istediğini belirterek, "Allahım izin verirse Can Erzincan'ın dilekleri tutar ve bir gün Başbakanlık'ta sizi ziyaret edeceğiz efendim. Efendim ama o Başbakanlık'ta olduğunuz zaman Bakanlar Kurulu'nu yazarken Can Erzincan'ı unutmayın" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün Erzincan'da katıldığı halk buluşmasında konuşan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül konuşmasının bir bölümünde diz çökerek, Özel'i başbakan olarak görmek istediğini ifade etti. Sarıgül yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkanım, Can Erzincan diyor ki, 'İncinsen de incitme'. Can Erzincan diyor ki, 'Düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın'. Can Erzincan diyor ki, 'Komşusu açken, tok olan bizden değildir'. Can Erzincan diyor ki 'Veren el alan elden daha da üstündür'. Can Erzincan'ın örfü, Can Erzincan'ın töresi, Can Erzincan'ın gelenekleri Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanı'nın olduğu yerde biz fazla konuşmayız. Sayın Genel Başkan bu gelişinizi Can Erzincan saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Ama Can Erzincanlılar diyor ki, 'Bizim etrafımız dağılık, ortası bağlık, rüzgarı sert, delikanlısı mert. Bizim delikanlı genel başkanımızı mutlaka yazın Can Erzincan'da, Dörtyol'da, meydanda ağırlamak istiyoruz'. Canım Genel Başkanım, Avrupa'nın, demokratik dünyanın en genç genel başkanısınız. Canım Genel Başkanım, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü Parlamento, bağımsız yargı... Allahım izin verirse Can Erzincan'ın dilekleri tutar ve bir gün Başbakanlık'ta sizi ziyaret edeceğiz efendim. Efendim ama o Başbakanlık'ta olduğunuz zaman Bakanlar Kurulu'nu yazarken Can Erzincan'ı unutmayın. Can Erzincanlılar adına son sözüm şudur, heyecan var, enerji var, güzellik var. Sabahın alaca karanlığında kalkan çoluğunun, çocuğunun rızkını namuslu ve dürüst yollardan kazanan Can Erzincanlılar diyorlar ki sizlere, 'Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun. Sevdiğiniz, seveniniz bol olsun ama bir yanı Erzincanlı olsun'."

Kaynak: ANKA

Mustafa Sarıgül, Yerel Haberler, Milletvekili, Başbakanlık, Özgür Özel, Erzincan, Politika, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıgül'den Özel'e Başbakanlık Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
11:16 Gazze’de son takas İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
18:23 Ege Denizi’nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu Ege Denizi'nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:11 HÜDA PAR’dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne cevap HÜDA PAR'dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne cevap
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
17:17 Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi?
17:03 Bitcoin neden yükseliyor Bitcoin neden yükseliyor?
16:36 İstanbul’da kar şiddetlendi Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu
16:34 Vatandaşın kar çilesi Patron ’işe gel’ deyince böyle isyan etti Vatandaşın kar çilesi! Patron 'işe gel' deyince böyle isyan etti
16:26 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba gönderme Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 15:34:56. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıgül'den Özel'e Başbakanlık Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.