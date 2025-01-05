Sarıkamış Şehitleri, Harekatın 110'uncu Yıl Dönümünde Anıldı.

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Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Yasin KABADAYI

(SARIKAMIŞ) - Sarıkamış Şehitleri, harekatın 110'uncu yıl dönümünde Kars'ta düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Tarihimizde ve toplumsal hafızamızda derin ve hüzünlü izler bırakan Sarıkamış Harekatı, asil Türk milletinin milli ve manevi değerlerini korumak için yüreğindeki iman ateşiyle neleri göze alabileceğinin en açık göstergesi olmuştur. Öyle ki ülkemizin her bir köşesinden gelen Mehmetçiklerimiz, bir yandan düşmanla diğer yandan da zorlu iklim koşullarıyla mücadele etmişlerdir" dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla bugün Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehitler adına anma töreni düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Kars Valiliği tarafından düzenlenen törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı.

CHP Lideri Özel'e genel başkan yardımcıları, milletvekileri, Parti Meclisi Üyeleri, belediye başkanları ve il başkanları eşlik etti. Siyasilerin yanı sıra programa, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce vatandaş katıldı. Program yürüyüşle başladı. Sarıkamış Zirve Alanı'nda toplanan katılımcılar saat 08.30 itibarıyla yürüyüşe başladı. Eksi beş derece hava sıcaklığında yapılan yürüyüş, yaklaşık iki saat sonra Ay Yıldız Tören Alanı'nda sona erdi.

Yürüyüşün ardından resmi tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından şehitler adına Kur'an-ı Kerim okundu. Askerler tarafından Sarıkamış Harekatı'nın anlatımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Güler, konuşmasında şunları kaydetti:

"Sarıkamış Harekatı, asil Türk milletinin neleri göze alabileceğinin en açık göstergesi olmuştur"

"Tarihimizde ve toplumsal hafızamızda derin ve hüzünlü izler bırakan Sarıkamış Harekatı, asil Türk milletinin milli ve manevi değerlerini korumak için yüreğindeki iman ateşiyle neleri göze alabileceğinin en açık göstergesi olmuştur. Öyle ki ülkemizin her bir köşesinden gelen Mehmetçiklerimiz, bir yandan düşmanla diğer yandan da zorlu iklim koşullarıyla mücadele etmişlerdir. Bunun omuzlarımıza yüklenen büyük bir sorumluluk olduğu bilinciyle daima birlik ve beraberlik içinde hareket ederek Türkiye'nin büyüklüğünü, gücünü korumak ve daha da yukarılara taşımak için yoğun gayretler sarf ediyoruz. Bu kapsamda şanlı ordumuz, vatanımızı korumak için geçmişte nasıl ki her türlü fedakarlığı göze almışsa bugün de ülkemize yönelecek tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, milletimizin hak ve çıkarlarını korumak adına gece gündüz demeden mücadelesini sürdürmektedir.

"Daima diri, uyanık ve güçlü olmak bizler için bir tercih değil, zorunluluktur"

Terörle mücadeleyi en etkin şekilde gerçekleştirip teröristlere göz açtırmayan, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarıyla destanlar yazan, hudut emniyetimizi en güçlü şekilde tesis eden, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi tavizsiz koruyan, Kuzey Kıbrıs'tan Azerbaycan'a, Katar'dan Libya'ya, Kosova'dan Bosna Hersek'e kadar uluslararası güvenlik barış ve istikrara katkı sağlayan, işte Sarıkamış ruhuyla görevlerini yerine getiren kahraman Türk askeridir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin (TSK) her bir seçkin personeli zorluklarla başa çıkabilecek, eğitimli, disiplinli ve güçlü özellikleriyle üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirme niteliğine ve kararlılığına sahiptir. Gururla ifade etmeliyim ki bir asır önce türlü imkansızlıklarla mücadele eden ordumuz, bugün yüksek teknolojiye sahip yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle dünyanın sayılı ordularından biri haline gelmiştir. Elbette ki etrafımızın adeta ateşten çember olduğu bu kritik süreçte, tüm tehditlerle etkin şekilde başa çıkabilmek için güçlü bir savunma yapısına sahip olmak bizler için olmazsa olmazdır. Zira yakın tarihimizde ve Sarıkamış'ta yaşanan pek çok tarihi hadise de göstermiştir ki Türkiye'nin bulunduğu bölge, dünyanın en kıymetli ve stratejik coğrafyalarından biridir. Bu yüzden daima diri, uyanık ve güçlü olmak bizler için bir tercih değil, zorunluluktur."

Bakan Güler'in konuşmasının ardından muharip savaş uçakları saygı geçisi ve Çelik Kanatlar gösterisi yapıldı ve tören sona erdi.