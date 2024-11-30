Sarıkamış'ta Kış Manzarası - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Kış Manzarası

Sarıkamış\'ta Kış Manzarası

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplanan sarıçam ormanları, yaban hayvanlarına habitat sağlıyor.

30.11.2024 10:16
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Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar yağışıyla beyaza bürünen sarıçam ormanları güzel görüntü oluşturdu.

Doğu Anadolu'da, Sarıkamış'tan başlayarak kuzeyde Erzurum'un Şenkaya ilçesi sırtları ile güneydeki Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı çevresine kadar ulaşan ormanlar, uçsuz bucaksız görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Bozayı, vaşak, kurt, tilki başta olmak üzere birçok yaban hayvanına doğal yaşam alanı sunan sarıçam ormanları, karla kaplandı.

Sarıkamış'ı çevreleyen 2 bin 600 rakımlı Soğanlı Dağları ile Kumrutepe ve Çataldere mevkisindeki ormanlar ile Keklik Deresi Vadisi'nin beyaza bürünmesi dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

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