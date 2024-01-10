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Sarıkamış'ta Milli Savunma Üniversitesi tanıtım toplantısı düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Milli Savunma Üniversitesi tarafından 12. sınıf öğrencilerine yönelik tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda, üniversiteye hazırlık, giriş ve eğitimler hakkında bilgilendirme yapıldı. Milli Savunma Üniversitesi yetkilileri, gençleri harp ve astsubay okullarına davet etti.

Sarıkamış\'ta Milli Savunma Üniversitesi tanıtım toplantısı düzenlendi
10.01.2024 - 15:22,  Güncelleme: 15:24
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Milli Savunma Üniversitesince 12. sınıf öğrencilerine yönelik tanıtım toplantısı düzenledi.

Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen toplantıya, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ünsal Bilir, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, askeri personel ile öğrenciler katıldı.

Toplantıda, Salman, üniversiteye hazırlık, giriş ve üniversitede verilen eğitimler hakkında slayt gösterimi ile sunum yaptı.

Salman, AA muhabirine, Milli Savunma Üniversitesi'nin Sarıkamış gençlerini, çocuklarını kara, hava, deniz harp okullarına, subay astsubay okullarına davet etmek ve tanıtım faaliyeti için burada bulunduklarını söyledi.

Milli Savunma Üniversitesinin 3 harp ve 4 astsubay okulundan oluştuğunu dile getiren Salman, "Özellikle 3 Mart'ta Milli Savunma Üniversitemizin sınavı var, 3-30 Ocak arasında başvurular var. Bunlarla ilgili çok kıymetli vatan evlatlarını bilgilendiriyoruz. Buraya Sarıkamışlı iki tane harp okulu öğrencilerimizi de getirdik. Dolayısıyla bu gençlerle uzun uzun söyleşilerde bulunduk. Potansiyel vatan evlatlarının tükenmediğini gördük çok mutlu olduk." dedi.

Öğrencilerden Enes Kaya da Milli Savunma Üniversitesi hakkında kendilerini bilgilendiren ekibe teşekkür etti.

Program, hatıra fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Kaynak: AA
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