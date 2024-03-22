Sarıkamış'ta Orman Haftası nedeniyle Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü'nce ilçe merkezi ve köy ilkokullarında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Etkinliklerde, öğrencilere slayt gösterisi eşliğinde ormanlar hakkında bilgi verildi.
Sarıkamış Orman İşletme Müdür Yardımcısı Şener Arifoğulları, ormancılığın bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.
Arifoğulları, etkinlikte çocuklara slayt gösterimi ile ağaç, orman sevgisini anlatmaya çalıştıklarını ifade ederek, " 'Ormanlarımızı bekçi değil, sevgi korur' mantığıyla bütün okullarımızdaki öğrencilere ulaşarak bu bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Erozyon, ormanın faydaları, yaban hayatı, orman yangınlarında hangi telefon numaralarıyla irtibat kuracakları konularında bilgi verdik." dedi.
Etkinlikler kapsamında öğrencilere Sincap Çocuk Dergisi, tohumlu kalem ve şapka hediye edildi.
Son Dakika › Güncel › Sarıkamış'ta Orman Haftası Kutlamaları - Son Dakika
İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlara ait kişisel verileri satan dolandırıcılara yönelik 'Sibergöz-29' operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.
Bursa Su Kolektifi'nin Dünya Su Günü nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi bahçesinde yapmak istediği basın açıklaması polis tarafından engellendi. Kolektif üyeleri belediye alanının halka açık olması gerektiğini savundu.
Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Belediyesi'nde işçilere yüzde 30'luk bir zamla birlikte yemek ücretlerini yüzde 100 artıracak sözleşmeyi imzaladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Aydın'da 2024 yılı Şubat ayında toplam araç sayısı 580 bin 250'ye ulaştı. Bu araçların içinde 216 bin 697 otomobil, 10 bin 635 minibüs, 2 bin 818 otobüs, 83 bin 470 kamyonet, 10 bin 357 kamyon, 196 bin 806 motosiklet, bin 231 özel amaçlı taşıt ve 58 bin 236 traktör bulunuyor. Aynı dönemde 12 bin 97 aracın devri gerçekleşti ve bunların 6 bin 865'i otomobil, 216'sı minibüs, 58'i otobüs, 2 bin 81'i kamyonet, 164'ü kamyon, bin 998'i motosiklet, 10'u özel amaçlı taşıt ve 705'i traktör oldu.
Denizli Devlet Hastanesi'ne başvuran 38 yaşındaki hasta, pankreas kanseri tanısı konulduktan sonra 6 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu. Pankreas kanserinin erken teşhisinin önemine dikkat çeken uzmanlar, cerrahi tedavinin en etkili yöntem olduğunu belirtti.
Rize'nin Mermerdelen Mahallesi'nde komşu olan bir grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Sultan Mehmet Yüzme Havuzu, Kültür ve Spor Merkezi'nin açılışına katıldı.
Samsun'da, hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari N.E, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde eski eşine ait evde yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde çıkan yangında ev küle dönerken, yanmayan iki adet Kur'an-ı Kerim itfaiye ekipleri tarafından ev sahibine teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?