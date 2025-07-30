Sarıyer'de Rus Genç Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Sarıyer'de Rus Genç Cesedi Bulundu

Sarıyer\'de Rus Genç Cesedi Bulundu
30.07.2025 11:17
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Sarıyer'de başında poşet olan Rus vatandaşı Usman Amriev'in cesedi bulundu, intihar mı cinayet mi?

SARIYER'de ormanlık alanda başına siyah çöp poşeti geçirilmiş halde cesedi bulunan Rusya vatandaşı Usman Amriev'in (20) Çeçen uyruklu olduğu ortaya çıktı. Amriev'in yaklaşık 3 yıl önce Türkiye'ye geldiği ve Kütahya'daki bir devlet üniversitesinde yarım dönem eğitim gördüğü öğrenildi. İstanbul'a yerleşerek Kağıthane'de bir özel üniversiteye kaydolduğu belirlenen Amriev'in, Şişli'de özel yurtta kaldığı bilgisine de ulaşıldı. Amriev'in ölü bulunduğu yere nasıl geldiği ise yapılan incelemelerle tespit edildi.

Olay, 28 Temmuz Pazartesi günü saat 09.30 sıralarında Sarıyer Bahçeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yoldan geçen bir vatandaş, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin incelemelerinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

BAŞINA ÇÖP POŞETİ GEÇİRİLİP BANTLANMIŞ

Olay yeri inceleme ekipleri, 25 yaşlarında olduğu düşünülen erkek cesedinin başında çöp poşeti bulunduğunu ve bantlanmış halde olduğunu gördü. Cesedin yanında koli bandı, Rusça not ve siyah askılı çantası içinde cep telefonu, İstanbul Ulaşım kartı, paralar ve çeşitli eşyalar olduğu da belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından boğularak öldürüldüğü düşünülen kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KİMLİĞİ YURT KARTINDAN TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çantadaki kapı kartından yola çıkarak kaldığı yurdu tespit etti. Burada inceleme yapan polis, cesedin Rusya vatandaşı Usman Amriev'e ait olduğunu da belirledi. Amriev'in eline sıkıştırılmış halde bulunan notun bilgisayarda yazıldığı da ortaya çıktı.

'HERKES KENDİ CEZASINI ÇEKECEK'

Polis ekiplerinin incelediği notta, "Canım annem, umarım bu sözler asla eline geçmez. Çünkü ben iftiraya uğrayacağım onlara inanma. Eğer bu mektup senin eline geçtiyse ben ölmüşüm demektir. Yemin ederim ki ben sadece hakkı aradım hepsi boşa çıktı. Tarihe ilim sahiplerinden biri olarak geçemeyeceğim. Beni kitaplara yazmayacaklar ancak herkes kendi cezasını çekecektir. Yalvararım beni biatçı olarak gömmelerine izin vermeyin" yazdığı öğrenildi. Notun devamında ise Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresinin 153. ayetinin Arapça harflerle yazıldığı tespit edildi.

KÜTAHYA'DA OKURKEN İSTANBUL'A GELDİ

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Usman Amriev'in yaklaşık 3 yıl önce eğitim için Türkiye'ye geldiği bilgisine ulaştı. Kütahya'daki bir devlet üniversitesinde yarım dönem eğitim gören Amriev'in daha sonra İstanbul'a geçiş yaptığı öğrenildi. Burada ise Kağıthane'deki bir özel üniversitede okumaya başladığı belirlendi.

GELİŞ GÜZERGAHI DA TESPİT EDİLDİ

Amriev'in üstünden çıkan İstanbul Kart'ı incelemeye alan polis ekipleri, geriye dönük güvenlik kamera görüntüleri üzerinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Amriev'in Şişli'de özel yurtta kaldığı bilgisine ulaşıldı. Olaydan saatler önce Mecidiyeköy'de bir kırtasiyeye girdiği belirlenen Amriev'in elinde bir kağıtla kırtasiyedeb çıkarak kaldığı yurda gittiği, daha sonra da Mecidiyeköy'de metroya bindiği ve Hacıosman'da indiği tespit edildi.

ÖLÜ BULUNDUĞU YERE OTOBÜSLE GELMİŞ

Hacıosman'dan İETT otobüsüne binen Amriev'in Bahçeköy'de indiği ve yaya olarak yürümeye başlayıp gözden kaybolduğu bilgisine ulaşıldı. Amriev'in yurtdışında yaşayan kuzeni ise son olarak bankaya para çekmeye gittiğini bildiğini ve bir daha da kendisinden haber alamadığını söyledi. Ele geçirilen bulgular doğrultusunda çalışmaların derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu tüm yönleriyle araştırıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sarıyer'de Rus Genç Cesedi Bulundu - Son Dakika

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