Sarıyer'de selde kaybolan Ahmet Derin'in aracının sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Sarıyer'de selde kaybolan Ahmet Derin'in aracının sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı

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Sarıyer\'de selde kaybolan Ahmet Derin\'in aracının sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı
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Sarıyer'de 14 Ekim'deki sağanakta kaybolan Ahmet Derin'in aracının akıntıyla sürüklendiği anlara ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. AFAD ve polis ekipleri, Derin ile Haşim Ciritoğulları'nı Ayazağa Deresi'nde aramaya devam ediyor.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – SARIYER'de selde kaybolan Ahmet Derin'in (63) aracının akıntıyla sürüklendiği anlara ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Selin yaşandığı ilk gün kaydedilen görüntülerde, aracın sel sularında sürüklendiği görüldü. Ahmet Derin ile Haşim Ciritoğulları'nı (55) arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanak sırasında Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde dere taştı. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Selin ardından kendilerinden haber alınamayan Ahmet Derin ile Haşim Ciritoğulları'nın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

ARACININ SÜRÜKLENDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Arama çalışmaları devam ederken, Ahmet Derin'in aracının sel sularında sürüklendiği anlara ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Selin yaşandığı ilk gün çevrede bulunan bir kişi tarafından kaydedilen görüntülerde, aracın akıntıya kapılarak sürüklendiği anlar yer aldı.

AFAD ve polis ekiplerinin Ayazağa Deresi'nde kayıpları bulmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA
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