Saros Körfezi\'nde Bayram Yoğunluğu

Edirne'nin Ege Denizi kıyısındaki Saros Körfezi'nde, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Havaların ısınması ve deniz suyu sıcaklığının uygun seviyelere ulaşmasıyla birlikte tatilciler bölgedeki sahilleri doldurdu.

Enez, Erikli, Yayla, Danişment ve Gökçetepe gibi sahilleriyle ön plana çıkan bölgede turizm hareketliliği gözleniyor.

Turizm işletmecisi Mustafa İşçimen, AA muhabirine, uzun kumsalları ve berrak deniziyle öne çıkan Saros sahillerinde bayram yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Bayram dolayısıyla binlerce turistin bölgeye geldiğini belirten İşçimen, "Hareketli günler yaşıyoruz. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden ve yurt dışından çok sayıda turist Saros kıyılarına geldi. Turizmciler olarak misafirlerimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Saros Körfezi muhteşem denizi ve doğasıyla her zaman ilgi görüyor. Yaz sezonu, bayram tatiliyle birlikte güzel başladı." ifadelerini kullandı.