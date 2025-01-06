SAÜ'den Dijital Şiir Projesi - Son Dakika
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SAÜ'den Dijital Şiir Projesi

SAÜ, TÜBİTAK destekli dijital şiir yazma asistanı projesi ile ilkokul öğrencilerini geliştiriyor.

06.01.2025 17:47
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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dursun Aksu'nun yürütücülüğünü yaptığı "Her Çocuk Şiir Yazabilir: İlkokul Öğrencilerine Yönelik Dijital Şiir Yazma Asistanı" projesi, TÜBİTAK-ARDEB 1001 Programı 2024 Yılı 2. Dönem kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

SAÜ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aksu, ilkokul öğrencilerinin proje kapsamında tüm dijital platformlar ve ortamlarda şiir yazma becerilerini geliştirebileceğini ifade etti.

Geliştirilen şiir yazma asistanının, öğrencilerin şiir yazma sürecini desteklemeye yönelik araç olacağını belirten Aksu, projenin, öğretmen ve öğrencilerin şiir alandaki eğitim süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini anlattı.

Açıklamada, projede farklı üniversitelerden 6 öğretim görevlisinin yer aldığı bildirildi.

SAÜ'de 3. Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi

SAÜ Gençlik ve Gönüllülük Topluluğu tarafından 3. Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi düzenlendi.

Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte gönüllülük dersini veren öğretim görevlisi Abdullah Şenaslan, gönüllülük çalışmalarının bireyler ve toplum üzerindeki olumlu etkilerine değinerek, bu tür faaliyetlerin öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilinci kazanmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Konuşmanın ardından topluluğun gerçekleştirdiği yardım kermesleri, depremzede çocuklara kırtasiye yardımları, köy okullarına yapılan ziyaretler, hasta ziyaretleri, çevre temizliği etkinlikleri ve sahipsiz hayvanlara yönelik yardımlar gibi birçok gönüllülük faaliyetinden seçilmiş örneklerin yer aldığı video gösterimleri katılımcılara izletildi.

Rektör Prof. Dr. Hamza Al da gönüllülük dersinin gençleri hayata daha yetkin şekilde hazırlayan ve eğitim anlayışını genişleten önemli model olduğunu ifade etti.

Zirvede gönüllülük çalışmalarına katılan öğrencilere plaket takdimi yapıldı.

SUBÜ'de Gastronomi Haftası'nın son gününde etkinlik yapıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesince, Gastronomi Haftası'nın son gününde fotoğraf sergisi açıldı, Fransız mutfağı yemek sunumu yapıldı.

Üniversitede yapılan etkinliğe, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Sapanca İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Özenç, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, akademisyenler ve bürokratlar katıldı.

SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, bu tür etkinliklerle öğrencilere gerçek deneyimler sunmayı amaçladıklarını belerterek, "Onların sektörel bilgi ve becerilerini artırmayı, gastronomi alanında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Şengül de katılımcılara sunum yaptı.

İl protokolü, fotoğraf sergisini ziyaret etti ve Fransız mutfağı yemek sunumuna katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, geçen yıl 574 madalya kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 2024 yılında şampiyonalar, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 574 madalya kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sporculardan Zümra Rezzan İm, milli takım bünyesinde katıldığı Karate 1 Series A Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü oldu. Bisikletçi Burak Abay ise Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi bisiklet branşında temsil eden tek isim oldu.

130'u milli olmak üzere 1260 lisanslı aktif sporcusuyla 19 branşta faaliyet gösteren Büyükşehir Spor Kulübü, yıl boyunca katıldığı şampiyonalar, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda toplam 574 madalya topladı.

Kaynak: AA

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