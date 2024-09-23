Savaş Muhabirliği Eğitimi Eşsiz Fırsat - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Savaş Muhabirliği Eğitimi Eşsiz Fırsat

AA, savaş bölgesindeki gazetecilere eğitim vererek hayatta kalmalarını sağlamayı hedefliyor.

23.09.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ajansı (AA) Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, "Gazeteciler ne yazık ki savaş bölgesinde bu süreçten sonra yalnız kalabilir, bunu Gazze'de gördük. Amacımız, sizlere savaş, afet, olağanüstü durumlarda mesleğinizi sağlıklı şekilde yapabilmenin donanımını sağlamak." dedi.

AA, Polis Akademisi Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla, 9'u AA personeli olmak üzere, 15 farklı ülkeden 25 kursiyerin katıldığı "26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı.

Yeni dönem eğitiminin başlaması dolayısıyla AA Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye'de tören düzenlendi.

AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, şu ana kadar yapılan eğitimlerde ciddi tecrübe edinildiğini, eğitim içeriklerinin sürekli güncellenerek genişletildiğini söyledi.

Bostan, bugüne kadar 558 gazeteciye eğitim verdiklerini kaydederek, 14 ülkeden gelen katılımcılar arasında, Gazze'de foto muhabirliği yapan Mustafa Hassouna'nın da bulunduğunu aktardı.

Uluslararası hukukun kağıt üzerinde kaldığını vurgulayan Bostan, şunları söyledi:

"Dijitalleşmeyle birlikte ırkçılık ciddi şekilde bütün ülkelerde ama daha çok Batı'da yükselişe geçiyor. Karmaşık bir dünya sisteminin içerisindeyiz. İsrail Gazze'de soykırım işliyor. Bu çatışmaların yayılma riski çok fazla ve dünyanın başka coğrafyalarında da terör ve istikrarsızlık yüksek. Bizler gazeteciyiz, işimiz kamuoyunu tüm çıplaklıklarıyla bilgilendirmek. Savaş ve afet halinde hakikatin sözcülüğünü yapmak bizim görevimiz, bunu yaparken de ayakta kalmak zorundayız."

İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle 173 gazetecinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bostan, uluslararası hukukun gazetecileri koruyamadığı değerlendirmesinde bulundu. Yahya Bostan, şöyle devam etti:

"Bu kadar yoğun gazetecinin hayatını kaybettiği dönemi ben hatırlamıyorum. Demek ki bir şeyler değişiyor, kural kalmamış. Uluslararası hukuk, bu arkadaşlarımızı korumamış. Bu arkadaşlarımız öldürülmüş, kimse ceza almamış. Gazeteciler ne yazık ki savaş bölgesinde bu süreçten sonra yalnız kalabilir, bunu Gazze'de gördük. Amacımız, sizlere savaş, afet, olağanüstü durumlarda mesleğinizi sağlıklı şekilde yapabilmenin donanımını sağlamak. Savaş şartlarında mesleğinizi iyi yapın, aynı zamanda hayatta kalabilin istiyoruz. Alanında çok uzman ekiplerden eğitimler alacaksınız. Suda hayatta kalma eğitimi, helikopter, ileri sürüş teknikleri, gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikatlar çok kapsamlı, güçlü bir eğitim olacak."

TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun da kursiyerlere, savaş muhabirlerinin, haber yazmanın ötesinde insanlığın en zorlu anlarına tanıklık etme ve o anları objektif şekilde aktarma sorumluluğuna sahip olduklarını dile getirdi.

Çatışma ve kriz bölgelerinde yaptıkları haberlerle muhabirlerin birer savaş tanığı olduklarını kaydeden Nurdun, gazeteciliğin dünyadaki gerçekleri gözler önüne seren ve toplumsal bilinci geliştiren önemli bir meslek olduğunu vurguladı.

Rahman Nurdun, "TİKA olarak sadece ülkemizde değil dünya genelinde insani yardım ve kalkınma anlamında yürüttüğümüz projelerle daima insan haklarına, barışa ve toplumların gelişimine önem verdik." dedi.

Savaş muhabirliğinin önemine değinen Nurdun, "Savaş muhabirliği eğitiminde katılımcılar, pek çok beceriyi geliştirme imkanı bulacak." diye konuştu.

"Dünyanın tek uluslararası geçerliliğe sahip programı"

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, Polis Akademisi ve AA işbirliğinde yürütülen programın, dünyanın tek uluslararası geçerliliğe sahip sertifika programı olduğunu belirtti.

İnal, "173 basın emekçisi, dili, dini, rengi ne olursa olsun gerçekten kalemlerini, deklanşörlerini ve kameralarını satmadan, dünyayı doğru bilgiyle bilgilendirmek için en kıymetli varlıkları olan canlarından geçtiler. Hepsini minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Her açılışta ve kapanışta, "İnşallah burada öğrendiklerinizi bir savaş ortamında kullanmak zorunda kalmazsınız." temennisinde bulunduğunu hatırlatan İnal, uzman eğitmenler tarafından Türk Polis Teşkilatının deneyimlerinin gazetecilere aktarıldığını vurguladı.

Habercilikten kişisel güvenliğe, savaş hukukundan ilk yardıma, ileri sürüş tekniklerinden suda hayatta kalmaya, kimyasal ve biyolojik saldırılardan olağanüstü durumlarda medya yönetimine kadar 26 ayrı dersin verileceği eğitimler, 12 gün sürecek.???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Anadolu Ajansı, İnsan Hakları, Eğitim, Güncel, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savaş Muhabirliği Eğitimi Eşsiz Fırsat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:06 Fatih Erbakan, ittifak için 5 partiyi işaret etti Fatih Erbakan, ittifak için 5 partiyi işaret etti
12:20 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası
11:37 Adalet Bakanı Tunç’tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
21:17 Dünyaca ünlü Times Meydanı’nda ’’Türkiye’’ reklamları Dünyaca ünlü Times Meydanı'nda ''Türkiye'' reklamları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 13:45:01. #1.11#
SON DAKİKA: Savaş Muhabirliği Eğitimi Eşsiz Fırsat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement