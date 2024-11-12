Savaşın Kurbanı: Küçük Zehra'nın Acı Hikayesi - Son Dakika
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Savaşın Kurbanı: Küçük Zehra'nın Acı Hikayesi

İsrail saldırısında yaralanan 12 yaşındaki Zehra, hayatını değiştiren acı anlarını paylaştı.

12.11.2024 12:48
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar sırasında yüzü yanan 12 yaşındaki Fedek Zehra eş-Şeb'in hayatı bir anda değişti.

İsrail savaş uçakları, 20 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı El-Babiliyye ilçesinde "Şeb" ve "Şahin" ailelerinin yaşadığı 3 katlı binayı vurdu.

Saldırıya, İsrail bombalarının hedefi olmamak için kendi evlerini terk ederek sığındıkları babaannesinin evinin balkonunda yakalanan ve ağır yaralanan küçük kız, Sarafand kasabasındaki Alaaddin Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yüzü ve göğsünde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan Zehra'nın, şarapnel isabet ettiği için dalağı alındı. Küçük Zehra, şimdilerde yüzünün düzelerek eski günlerine dönme hayali kuruyor.

"Balkonda oturuyorduk. Elimde telefon vardı, silahım ya da roketim yoktu. Birden kana bulandım"

AA muhabirine yaşadıklarını anlatan küçük Zehra, "Ailemle birlikte balkonda oturuyorduk. Elimde telefon vardı, silahım ya da roketim yoktu. Birden, kana bulandığımı ve her yerime cam parçalarının saplandığını, kemiklerimin kırıldığını gördüm. Hemen ambulans geldi ve beni hastaneye getirdiler. Şimdi buradayım." dedi.

Zehra, savaş öncesi güzel günlere duyduğu özlemi ise "Babaannemin evinde çok mutluydum. Çocuklarla top oynuyorduk, bir şeyler ekiyor ve ektiklerimizi suluyorduk." ifadeleriyle dile getirdi.

Sığındıkları evde bombaların hedefi oldular

Zehra'nın babası Hüseyin Şeb, İsrail'in gelişigüzel saldırılarına hedef olan köydeki evlerini terk ederek kent merkezindeki aile evine sığındıklarını belirtti.

Şeb, "Kimsenin canını tehlikeye atmamak için evden çıkmıyorduk. Birden bir roket geldi ve yaşadığımız 3 katlı binaya isabet etti. Bina tamamen yıkıldı. Binadakiler sivillerdi ve çoğu kadındı." dedi.

Saldırı sırasında evden biraz uzakta olduğunu ve hemen yaralıları çıkarmak için eve koştuğunu anlatan Şeb, "İsrail'i eylemlerinden tanırsınız. Barış istediğini iddia eder ama eylemleri söylemlerinin aksi yöndedir. Barış isteyen sivilleri öldürür mü?" diye konuştu.

Saldırılarda sivillerin öldürülmemesini isteyen acılı baba, dünyaya da "İsrail'in işlediği suçları görme" çağrısı yaptı.

Zehra'yı, uzun süre devam edecek zorlu bir tedavi süreci bekliyor

Zehra'nın tedavisini yürüten doktor Ali Halife, küçük kızın Babiliyye saldırısında yüzünden ve göğsünden yaralandığını belirtti.

Halife, Zehra'nın ikinci ve üçüncü derece yanıkları olduğunu ve vücudunun farklı yerlerinde şarapnel parçaları bulunduğunu aktardı.

Zehra'nın uzun süre devam edecek zorlu tedavi sürecine ilişkin bilgi veren doktor Halife, şunları kaydetti:

"Şarapneller nedeniyle Zehra, yüz rekonstrüksiyonu ameliyatı oldu ve dalağı da alındı. İsrail'in kullandığı silahlar nedeniyle vücudundaki enfeksiyon oranı çok yüksek olduğu için de yüksek dozda antibiyotik kullanacak."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savaşın Kurbanı: Küçük Zehra'nın Acı Hikayesi - Son Dakika

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