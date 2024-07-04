Savunmaya Özgürlük Platformu, ÇHD avukatlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi

Güncel

(ANKARA) - Savunmaya Özgürlük Platformu, 2 Temmuz sabahı İstanbul'da ev baskını ile gözaltına alınan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Yöneticisi Naim Eminoğlu ve dernek üyesi Doğa İncesu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Dernek adına açıklama yapan Murat Yılmaz, avukatların derhal serbest bırakılmasını istedi.

Savunmaya Özgürlük Platformu, 2 Temmuz'da İstanbul'da gözaltına alınan ÇHD üyesi avukatlar Naim Eminoğlu ve Doğa İncesu için açıklama yaptı. Avukatların ifadeye çağrılmadan evleri basılarak gözaltına alınmasına tepki gösteren platform, yaşanılan durumun hukuksuz olduğuna dikkat çekti. Platform adına basın açıklamasını okuyan avukat Murat Yılmaz hukuki sürecinin takipçisi olduklarını vurguladı.

"Haksız ve hukuksuz şekilde gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" diyen avukat Yılmaz, şunları söyledi:

" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma neticesinde ÇHD İstanbul Şube Yöneticisi meslektaşımız avukat Naim Eminoğlu ve ÇHD Üyesi meslektaşımız avukat Doğa İncesu 2 Temmuz sabaha karşı evleri basılarak gözaltına alınmışlardır. Her gün adliyede mesleki faaliyetlerini sürdüren meslektaşlarımızın ifadeleri davet edilerek alınabilecekken, sabaha karşı ev baskınıyla gözaltına alınmış olmaları kabul edilemezdir. Haksız ve hukuksuz şekilde gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Keyfi ve hukuksuz uygulamaları her alanda yönetme biçimi olarak dayatan siyasi iktidar, çok açıktır ki bu hukuksuzluğa karşı çıkan avukatları da hedefine almaktadır. Derinleşen yönetememe krizi, toplumsal muhalefete ve onun demokratik kazanımlarına dönük saldırıları beraberinde getirmektedir. Meslektaşlarımızın da içinde yer aldığı gözaltıların nedeni tam da budur. Adil yargılanma hakkının çiğnendiği, hukuki güvenceden yoksunluğun olağanlaştığı günümüzde, yürütmenin yargıya açıktan talimat verdiğini görmekteyiz. Fakat tüm bunlara rağmen, halkın demokratik kazanımlarına sahip çıkarak, ekonomik, siyasi, kültürel, akademik alandaki tüm haksız uygulamalara ve hukuksuzluklara karşı direnmekteyiz."