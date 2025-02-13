Scholz'dan Ukrayna için acil barış çağrısı - Son Dakika
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Scholz'dan Ukrayna için acil barış çağrısı

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'da barış için Avrupa'nın kararlı bir duruş sergilemesini istedi.

13.02.2025 22:46
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'da olası barış için Avrupa'nın net, hızlı ve kararlı duruş sergilemesini istedi.

Olaf Scholz, Başbakanlıkta yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Savaşı konusunda en üst düzeyde diyalog kuracak olmasını değerlendirdi.

Scholz, Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için Putin ile görüşmelere başladığı dönemde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Ukrayna'nın topraklarını bırakmasını önerdiğine ve asker göndermekten de söz ettiğine dikkati çekti.

Bunun kendileri için beklenmedik bir durum olmadığını belirten Scholz, "Bu gelişmeler ve öneriler, Avrupa'nın net, hızlı ve kararlı duruş sergilemesini gerektiriyor. Bu, herhangi bir gün de değil hemen şimdi." dedi.

Trump ve Putin'in doğrudan görüşmesini doğru bulduğunu, kendisinin de Putin ile görüşmeler yaptığını anlatan Scholz, "Ukrayna'da adil barışın sağlanması ve Avrupa'da barış düzenine geri dönülmesi yönündeki beklentilerimizin iletilmesi önemlidir. Sınırların güç kullanılarak değiştirilmediği bir barış düzeni." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mümkün olan en kısa sürede sona ermesi gerektiği konusunda Trump ile aynı fikirde olduğunu dile getiren Scholz, Ukrayna'nın da barış istediğini vurguladı.

Scholz, "Ancak aynı zamanda Rusya'nın zaferinin ya da Ukrayna'nın çöküşünün barış getirmeyeceği de kesinlikle açıktır. Tam aksine bu durum, Avrupa'da barış ve istikrarı tehlikeye atacaktır. İşte bu nedenle önümüzdeki müzakerelerde çıkarlarımızı güvenle temsil etmek için ortaklarımızla birlikte çalışmalıyız." diye konuştu.

"Ukraynalılar olmadan Ukrayna hakkında bir karar alınamaz"

Ukrayna'nın en güçlü destekçilerinin Avrupalılar olduğunu savunan Scholz, Ukraynalılar olmadan Ukrayna hakkında, Avrupalılar olmadan da Avrupa hakkında karar alınamayacağını vurguladı ve bu konuda Avrupa'daki dostları ve ortaklarıyla hemfikir olduklarını dile getirdi.

Olası barışın uzun vadede kalıcı olması gerektiğini kaydeden Scholz, şöyle devam etti:

"(Barış) Ukrayna'nın egemenliğini güvence altına almalıdır. Bu nedenle dikte edilen bir barışı asla desteklemeyeceğiz. Avrupa ve Amerika'nın güvenliğinin birbirinden ayrılmasına yol açacak herhangi bir çözümü de kabul etmeyeceğiz. Bundan sadece bir kişi fayda sağlayacaktır, o da Başkan Putin. Benim için kesin olan bir şey var: Üzerinde konuşulan çözüm önerisi, Ukrayna'nın gelecekte yeni bir Rus saldırısını püskürtebilecek silahlı kuvvetlere sahip olmasını da içermelidir."

Şansölye Scholz, bunun mali ve lojistik açıdan zorluklar içerdiğine dikkati çekti.

Ukrayna'da adil barışın nasıl sağlanabileceği sorusunun yanı sıra Avrupa'nın güvenliğine ve transatlantik ittifakının geleceğine ilişkin temel konuların önemli olduğunun altını çizen Scholz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu, çok açık. Almanya'da bir daha asla savaş olmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu sözlerin Şansölye'den gelmesinin pek çok kişi için alışılmadık ve kesinlikle tedirgin edici olduğunu biliyorum ancak bu durumda bu açıklama, gerçeğin bir parçasıdır. Ne de olsa bugünlerde Avrupa'da savaş ve barış söz konusu."

NATO'nun güçlü ittifak olarak kalmasını istediğini vurgulayan Scholz, "Bu güçlü ittifakı sürdürmek istiyoruz. ABD Başkanı da bunu yapma arzusunu açıkça vurguladı ve bunun için minnettarım. Aynı zamanda Amerikalılar, biz Avrupalıların ittifakın gücüne ve dolayısıyla Avrupa'nın güvenliğine daha fazla katkıda bulunmamızı beklerken haklılar. Bu, bizim çıkarımızadır çünkü güvenlik olmadan geri kalan her şey hiçbir şeydir." ifadelerini kullandı.

ABD hükümetinin eylem ve açıklamalarının Ukrayna, Avrupa ve dünya için ne anlama geldiği gerçeğiyle yüzleşilmesi gerektiğini dile getiren Scholz, "Harekete geçmemek, ülkemizin ve kıtamızın güvenliğini tehlikeye atmak olur. Ülkemiz için bu kritik aşamada buna izin vermeyeceğim." diye konuştu.

Meclise Ukrayna'daki savaşla ilgili "acil durum" çağrısı

Aylardır güvenliğin nasıl finanse edileceği konusuna açıklık getirilmesini istediğini ve bu konuda önerilerde bulunduğunu anımsatan Scholz, "Güvenliğimize ve savunmamıza yatırım yapılması için borç freninde reforma ihtiyacımız var. Diğer demokratik partilerin de bu öneriye destek vermesini bekliyorum. Ülkemizin huzuru ve güvenliği söz konusu." dedi.

Olaf Scholz, Federal Meclisin, Ukrayna'daki savaşın ve bunun Almanya ve Avrupa'nın güvenliği açısından doğurduğu ciddi sonuçların, Alman Anayasası'nın 115. maddesi uyarınca "acil durum" olarak sınıflandırılması için karar alması çağrısında bulundu.

Scholz, ayrıca AB içinde savunmaya ne şekilde yatırım yapılacağı ve Avrupa'nın savunma sanayisinin nasıl inşa edileceği konusunun tartışılmasını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Scholz'dan Ukrayna için acil barış çağrısı - Son Dakika

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