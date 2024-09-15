Scholz, Özbekistan\'da Mirziyoyev ile Görüştü

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Scholz ile birlikte Semerkant şehrindeki tarihi Registan Meydanı'nı gezdi ve birlikte fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Scholz için Semerkant'taki Kongre Merkezi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi.

Törenin ardından Mirziyoyev ve Scholz, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

Görüşmede Mirziyoyev, Scholz'un ziyaretinin tarihi önem taşıdığını kaydederek, "Bu ziyareti, çok yönlü Özbek-Alman ilişkilerinin daha da geliştirilmesine gösterdiğiniz özel ilginin ve yeni Özbekistan'da uygulanan geri dönülemez reformlara desteğin bir işareti olarak görüyoruz." dedi.

Mirziyoyev ve Scholz, dışişleri bakanlıklarını, Özbek-Almanya ilişkilerinin daha üst düzeye çıkarılması ve Afganistan'daki durum da dahil uluslararası ve bölgesel sorunlarla ilgili düzenli istişarelerde bulunmaları konularında görevlendirdi.

Özbek uzmanların yüksek talep gören alanlarda Almanya'da eğitilmesini öngören bir "yol haritasının" geliştirilmesini kararlaştıran liderler, ayrıca görüşmelerde imzalanan anlaşmaların uygulanmasına yönelik ortak bir "yol haritası" hazırlanması konusunda da mutabık kaldı.

Alman tarafı, Özbekistan'ın bölgelerinde dil öğrenimi ve öğretmen yetiştirme programlarının genişletilmesini desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Görüşmelerin sonunda Mirziyoyev ve Scholz, taraflar arasındaki işbirliğini öngören Ortak Deklarasyona imza attı.

İki ülke arasında ayrıca göç meseleleri, veterinerlik ve hayvancılık, iklim değişikliği, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, son derece önemli mineral hammaddeler ve ulaştırma alanlarında işbirliğine ilişkin anlaşmalar ile 2024-2026 yıllarına yönelik Teknolojik Ortaklık ve Endüstriyel İşbirliği Programı imzalandı.