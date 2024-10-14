Scholz'tan Batı Balkanlara AB Desteği - Son Dakika
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Scholz'tan Batı Balkanlara AB Desteği

Almanya Başbakanı Scholz, Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliğine desteğini Berlinde duyurdu.

14.10.2024 16:17
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine verdiği güçlü desteği bir kez daha teyit etti.

Avrupa ve Batı Balkan ülkeleri liderlerinin başkent Berlin'de bir araya geldiği "Berlin Süreci Zirvesi'nde" konuşan Scholz, "Avrupa Birliği ancak Batı Balkanlar'ın da Birliğin bir parçası olmasıyla tamamlanır." dedi.

Scholz, liderleri, ülkelerini AB üyeliğine daha da yaklaştırmak amacıyla reformlarını sürdürmeye ve bölgesel işbirliğini artırmaya yönelik adımlar atmaya çağırarak, "Bugün siz, Batı Balkan ülkelerinin liderleri ortak hedefimiz doğrultusunda önemli adımlar atıyorsunuz. Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması'nın (CEFTA) önündeki engelleri kaldırdığınız için sizleri kutlamak istiyorum." diye konuştu.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın imzaladığı "Ortak Bölgesel Pazar ve Hareketlilik Anlaşması"ndan övgüyle bahseden Scholz, "Bu anlaşma, CEFTA'nın önündeki engelin kaldırılması, sınır ötesi çalışma izinleri ve bölge çapında e-ticaret kuralları gibi diğer bazı anlaşmaların da etkinleştirilmesine olanak sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Scholz, özellikle Kosova'ya, Sırbistan'dan ithalat üzerindeki yasağı kaldırarak çözüme katkıda bulunmasından dolayı teşekkür etti.

Sırbistan ve Kosova arasındaki normalleşme adımlarının öneminin altını çizen Şansölye, ikili sorunların işbirliği ruhu içinde çözülmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bölgenizin hala geçmişteki çatışmalarla ne kadar şekillendiğini hepimiz biliyoruz. Artık bu geçmişin üstesinden gelmenin ve gözlerimizi geleceğe çevirmenin zamanı geldi. Bu nedenle bugün Belgradlı ve Priştineli dostlarımıza şunları söylemek istiyorum: Lütfen barışçıl ve müreffeh bir geleceğe giden yolda geçmişin sizi engellemesine izin vermeyin. Bu geleceğin AB'de olduğuna inanıyorum."

Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan, Berlin'deki zirvede, "Ortak Bölgesel Pazar ve Hareketlilik Anlaşması" imzaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Scholz'tan Batı Balkanlara AB Desteği - Son Dakika

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