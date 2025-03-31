Scholz, Trump'a Tek Vücut Yanıt Verecek - Son Dakika
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Scholz, Trump'a Tek Vücut Yanıt Verecek

Almanya Başbakanı Scholz, AB’nin ABD'nin gümrük tarifelerine karşı güçlü yanıt vereceğini söyledi.

31.03.2025 00:16
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük tarifeleri karşısında "zayıf" olmadığını ve Washington'a "tek vücut" olarak yanıt vermeye hazır olduğunu belirtti.

Dünyanın önde gelen sanayi fuarlarından Hannover Messe Fuarı'nın (Hannover Sanayi Fuarı) resmi açılışını yapan Scholz, Kanada'ya ek gümrük vergileri getiren ve defalarca bu ülkenin ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini söyleyen Trump'a karşı ülkesinin Kanada ile dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Yakında görevini devretmesi beklenen Olaf Scholz, "Kanada, başkasına ait bir devlet değildir. Kanada gururlu, bağımsız bir ulustur. Kanada'nın dünyanın her yerinde dostları var. Özellikle de Almanya ve Avrupa'da birçok dostu var. Biz sizin yanınızdayız." diye konuştu.

AB'nin ABD'nin gümrük tarifeleri karşısında "zayıf" olmadığını ve Washington'a yanıt vermeye hazır olduğunu dile getiren Scholz, Birliğin elinde Trump'ın gümrük politikasına karşı koyacak araçlar olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı Scholz, "Bu nedenle ABD'ye şunu söylüyorum, işbirliği Avrupa'nın hedefi olmaya devam ediyor. Ancak ABD bize çelik ve alüminyuma uygulanan tarifelerde olduğu gibi başka seçenek bırakmazsa, AB olarak tek vücut olarak yanıt vereceğiz." dedi.

Trump'ın gümrük tarifelerinin yanında "Önce Amerika" politikalarını da eleştiren Scholz, bunlara verilecek cevabın daha fazla serbest ticaret, daha fazla rekabet gücü ve daha fazla teknolojik egemenlik olduğunu söyledi.

Scholz, ticaret savaşlarının tüm taraflara zarar verdiğine dikkati çekerek, "Piyasalara ve hisse senedi fiyatlarına baktığımızda, şu anda tarife politikamızla yanlış yolda olmadığımızı görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hannover Sanayi Fuarı

İlkbaharın başında geleneksel olarak Aşağı Saksonya'nın başkenti Hannover'da gerçekleştirilen Hannover Sanayi Fuarı, bu yıl "Geleceği teknoloji ile şekillendirmek" ve "Yapay zeka ve sanayi dönüşümü" temalarıyla ABD'nin ticaret politikasının gölgesinde ziyaretçilerine yarın kapılarını açacak.

Alanında dünyanın önde gelen fuarlarından kabul edilen ve 78. kez düzenlenecek fuarda, bu yıl 150'den fazla ülkeden 4 binden fazla firma, Almanya'dan ise 1200 firma katılıyor.

4 Nisan'a kadar devam edecek fuarın bu yılki ortak ülkesi ABD ile ticaret gerginlikleri yaşayan Kanada. Bu ülkeden 260 firma fuarda yer alıyor.

Türkiye, ihracat odaklı fuarda 61'i milli katılım olmak üzere toplamda 127 firma ile temsil ediliyor.

Ekonomilerde durgunluk ve belirsizliklerin arttığı, jeopolitik gerilimlerin yaşandığı ve küresel ticarete yönelik tehditlerin genişlediği bir dönemde gerçekleştirilecek sanayi fuarında, şirketler robotik, tesisat, elektronik, kuantum teknolojileri, makine mühendisliği, enerji üretimi ve dönüşümü alanlarındaki yeniliklerini sunuyor.

Karbon çözümleri, dijital enerji ve enerji verimliliği, e-mobilite, şarj altyapısı, hidrojen ve yakıt hücreleri, atık ısı çözümleri, depolama teknolojileri, otomasyon ve sensör teknolojileri, kablosuz internet & 5G'ye yönelik son teknolojik ürünler de fuarda vitrine çıkıyor.

Makine mühendisliği, elektrik ve dijital endüstrilerin yanı sıra enerji sektöründen şirketlerin yüksek performanslı ve sürdürülebilirlik endüstri için çözümler sunacağı fuarda, döngüsel ekonomi, yapay zeka ve makine öğrenimi, sürdürebilirlik ve sanayi 4.0 gibi 19 farklı alanda etkinliklerle sanayideki dönüşüm masaya yatırılacak.

Ayrıca, uluslararası ticaret ve yatırım, dijital dönüşüm, enerji 4.0 da etkinliklerde tartışılacak. Büyük şirketler en son yapay zeka destekli çözümlerini sunacak.

Enerji arzı ve iklim değişikliği konuları da fuarda önemli bir rol oynayacak.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Olaf Scholz, Washington, Hannover, Ekonomi, Almanya, Kanada, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Scholz, Trump'a Tek Vücut Yanıt Verecek - Son Dakika

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