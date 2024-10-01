Scholz ve Putin Görüşmesi Gündemde

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un iki yıl aradan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi düşündüğü bildirildi.

Alman Die Zeit gazetesinin hükümet çevrelerine dayandırdığı haberde, Scholz'un yaklaşık iki yıl sonra ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan temasa geçmeyi düşündüğü ifade edildi.

Kasımda, Brezilya'da yapılacak G20 toplantısı öncesinde böyle bir telefon görüşmesinin yapılabileceği aktarılan haberde, ancak henüz böyle bir görüşme için talepte bulunulmadığı kaydedildi.

En son aralık 2022'de Putin ile telefonda görüşen Scholz, daha sonraki dönemde birkaç kez Putin ile görüşebileceğini ifade etmesine rağmen bu görüşme gerçekleşmemişti.