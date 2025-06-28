Sciences Po'da Protesto, Öğrenci Sahneden İndirildi

Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sciences Po Paris'i, Gazze'deki soykırıma ortak olmakla suçlayan bir öğrenci, mezuniyet töreni sırasında güvenlik görevlileri tarafından sahneden indirildi.

Filistin İçin Öğrenci Aktivizmi Derneğinin Instagram hesabından yapılan açıklamada, dün düzenlenen Sciences Po Paris mezuniyet töreninde, okul yönetiminin bir öğrencinin Filistin hakkında yapacağı konuşmayı son anda sansürlediği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik görevlilerinin öğrenciyi zorla binanın dışına çıkardığı, kameraların çekim yapmadığı sırada öğrenciye tekme atıp hakaret ettikleri ifade edilirken, okul yönetiminin öğrencinin törene yeniden katılmasına izin vermediği ve onu korkutmak amacıyla polis çağırdığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı tarihten bu yana, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen öğrenci gösterilerinin merkezinde bu okulun bulunduğuna işaret edilen açıklamada, öğrencilerin, Sciences Po Paris'ten İsrailli üniversitelerle olan ilişkilerini kesmesini talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, Sciences Po Paris'in bu talepleri reddederek söz konusu öğrenciler hakkında "keyfi disiplin cezaları" ve uzaklaştırma kararları uyguladığı kaydedildi.

Filistin İçin Öğrenci Aktivizmi Derneğinin paylaştığı görüntülerde, "Mezun olan öğrenci, Sciences Po'nun Filistin'deki soykırıma suç ortaklığına karşı protesto düzenlediği için güvenlik görevlileri tarafından şiddetle darbedildi." yazısı yer aldı.

Görüntülere göre, sahnede diplomasını aldıktan sonra bir öğrenci, bir tarafında "Sciences Po soykırıma destek veriyor", diğer tarafında ise "Unutmak da affetmek de yok" yazılı bir afiş açtı. Afişi öğrencinin elinden almaya çalışan bir kişi başarılı olamadı.

Güvenlik görevlileri öğrenciyi sahneden zorla indirip, kolundan ve bacağından tutarak törenin yapıldığı salonun dışına çıkardı.

Öğrenci, müdahale sırasında, "Filistin hakkında bir konuşma planlamıştık. Lütfen konuşmamı yapmama yardım edin. Özgür Filistin" ifadelerini kullandı.