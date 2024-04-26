Sciences Po Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Gösteri Yaptı - Son Dakika
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Sciences Po Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Gösteri Yaptı

Sciences Po Üniversitesi Öğrencileri Filistin\'e Destek İçin Gösteri Yaptı

Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sciences Po'da öğrenciler, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki durumu protesto etmek ve Filistin ile dayanışma mesajı vermek için gösterilerine devam ediyor. Fransız hükümetinin Filistin'e destek gösterilerini engellemeye çalışması tepki topladı.

26.04.2024 19:07
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Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sciences Po'da öğrenciler, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki durumu protesto etmek ve Filistin ile dayanışma mesajı vermek için gösterilerine devam ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Sciences Po Üniversitesinin öğrencileri, polisin geçen günlerde Filistin'e destek amacıyla kurdukları kampa müdahale etmesinin ardından protestolarını sürdürüyor.

Yüzlerce öğrenci Fransız hükümetinin "Gazze'deki soykırıma suç ortaklığını" ve "Filistin destekçilerine yönelik baskıyı" kınamak için bir araya geldi.

Üniversiteye ait bir binayı ele geçiren öğrenciler, bina girişini çöp kutularıyla kapattı ve binaya Filistin bayrakları astı. Filistin bayrakları ve kefiye taşıyan öğrenciler "Paris'ten Gazze'ye direniş", "Yaşasın Filistin", "Macron suç ortağı" sloganları attı.

Çok sayıda üst düzey Fransız yönetici ve siyasetçinin mezunu olduğu Sciences Po, ülkenin en prestijli okulları arasında yer alıyor.

Fransa'da Filistin'e destek veren muhalif milletvekilleri "terör propagandası" suçlamasıyla ifadeye çağrılıyor.

Hükümetin, 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından Filistin'e destek gösterilerini "kamu düzenini" gerekçe göstererek engellemeye çalışması tepki toplamıştı.

Kaynak: AA

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