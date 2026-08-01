Sebte'den 53 Bin Göçmen Fas'a Döndü - Son Dakika
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Sebte'den 53 Bin Göçmen Fas'a Döndü

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İspanya'nın Sebte kentine geçen düzensiz göçmenlerden 53 bini gönüllü olarak Fas'a geri döndü.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 53 bininin gönüllü olarak Fas'a geri döndüğü bildirildi.

EFE haber ajansının emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Fas'tan İspanya'nın Sebte kentine geçen düzensiz göçmenlerin Fas'a dönüşü sürüyor.

Sebte'den ayrılarak Fas'a gönüllü dönen düzensiz göçmenlerin sayısının 53 bini aştığı tahmin ediliyor.

Hükümet, başlangıçta özerk kente düzensiz yollarla gelenlerin sayısını 50 bin olarak tahmin ederken, Sebte yerel yönetimi ise bu sayının 60 bine ulaştığını belirtiyordu.

Bu arada, ulusal polis, yerel polis ve askeri birlikler, Sebte'nin farklı bölgelerinde kalan göçmenlere Fas'a geri dönmeleri gerektiği yönünde bilgilendirme yapıyor.

Sebte'de polis geri dönmeyen göçmenler nedeniyle önlemlerini artırdı

Polis, Fas'a gönüllü dönmek istemeyen göçmenleri tespit etmek için bu gece Sebte'nin farklı noktalarında önlemleri artırdı.

Ekipler, göçmenleri geri dönüş için Tarajal Sınır Kapısı'na yönlendiriyor.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sebte'den 53 Bin Göçmen Fas'a Döndü - Son Dakika

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