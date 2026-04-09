Sebze Ağırlıklı Beslenmede Kalite Alzheimer Riskini Belirliyor

Sebze ağırlıklı beslenmenin Alzheimer riskini nasıl etkilediği ve gıda kalitesinin önemi üzerine yeni bulgular açıklandı. Sağlıklı beslenme denildiğinde akla gelen sebze ağırlıklı diyetler, Türkiye'de yaygınlaşsa da, yeni bir bilimsel çalışma bu yaklaşımın önemli bir yönünün genellikle göz ardı edildiğini ortaya koymuştur. Araştırmaya göre, sebze ağırlıklı beslenmek tek başına yeterli değildir; asıl belirleyici unsur, tüketilen bitkisel gıdaların kalitesidir. Yanlış seçilen bitkisel gıdalar, Alzheimer ve diğer demans türleri açısından riski artırabilir.

Hawaii Üniversitesi Manoa Kampüsü tarafından gerçekleştirilen ve Neurology dergisinde yayımlanan çalışma, bitkisel beslenmenin çeşitli türlerinin beyin sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırmanın baş yazarı Dr. Song-Yi Park, bitkisel diyetlerin diyabet ve hipertansiyona karşı koruyucu etkileri bilinse de, Alzheimer üzerindeki etkilerinin daha az araştırıldığını belirtti. Çalışma, katılımcıların beslenme alışkanlıklarını sağlıklı ve sağlıksız bitkisel beslenme olarak gruplandırdı. Sağlıklı grup tam tahıllar, sebzeler ve meyveler içerirken, sağlıksız grup rafine tahıllar ve şekerli ürünlerle tanımlandı.

Yaklaşık 93 bin kişinin katıldığı ve ortalama 11 yıl süren takipte, 21 binden fazla katılımcının Alzheimer veya başka bir demans türüne yakalandığı gözlemlendi. Veriler, beslenme kalitesinin bu hastalıkların gelişiminde belirleyici bir rol oynadığını gösterdi. Daha fazla bitkisel gıda tüketen bireylerde genel demans riski yüzde 12 daha düşük bulundu, ancak sağlıklı bitkisel beslenme durumunda risk yüzde 7 azalırken, sağlıksız olanlarda yüzde 6 arttı. Zaman içinde beslenmesini daha sağlıksız hale getirenlerde risk yüzde 25 artarken, daha sağlıklı bir diyete yönelenlerde yüzde 11 düştü.

Uzmanlar, bitkisel beslenmenin tek başına garanti olmadığını vurgulayarak, rafine karbonhidratlar ve işlenmiş ürünlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti. Çalışma gözlemsel olsa da, beslenme kalitesinin Alzheimer riskinde önemli bir rol oynadığını açıkça göstermektedir. Sonuç olarak, sağlıklı bir yaşam için yalnızca sebze tüketiminin artırılması değil, doğru ve kaliteli gıdaların tercih edilmesi de kritiktir, özellikle orta yaş ve sonrasında küçük değişiklikler bile büyük fark yaratabilir.