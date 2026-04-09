Sebze Ağırlıklı Beslenmede Kalite Alzheimer Riskini Belirliyor
Sebze Ağırlıklı Beslenmede Kalite Alzheimer Riskini Belirliyor

09.04.2026 17:40
Yeni bir araştırma, sebze ağırlıklı beslenmenin Alzheimer riskini azaltması için gıda kalitesinin kritik olduğunu ortaya koydu. Sağlıksız bitkisel gıdalar riski artırırken, sağlıklı olanlar koruyucu etki gösteriyor.

Sebze ağırlıklı beslenmenin Alzheimer riskini nasıl etkilediği ve gıda kalitesinin önemi üzerine yeni bulgular açıklandı. Sağlıklı beslenme denildiğinde akla gelen sebze ağırlıklı diyetler, Türkiye'de yaygınlaşsa da, yeni bir bilimsel çalışma bu yaklaşımın önemli bir yönünün genellikle göz ardı edildiğini ortaya koymuştur. Araştırmaya göre, sebze ağırlıklı beslenmek tek başına yeterli değildir; asıl belirleyici unsur, tüketilen bitkisel gıdaların kalitesidir. Yanlış seçilen bitkisel gıdalar, Alzheimer ve diğer demans türleri açısından riski artırabilir.

Hawaii Üniversitesi Manoa Kampüsü tarafından gerçekleştirilen ve Neurology dergisinde yayımlanan çalışma, bitkisel beslenmenin çeşitli türlerinin beyin sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırmanın baş yazarı Dr. Song-Yi Park, bitkisel diyetlerin diyabet ve hipertansiyona karşı koruyucu etkileri bilinse de, Alzheimer üzerindeki etkilerinin daha az araştırıldığını belirtti. Çalışma, katılımcıların beslenme alışkanlıklarını sağlıklı ve sağlıksız bitkisel beslenme olarak gruplandırdı. Sağlıklı grup tam tahıllar, sebzeler ve meyveler içerirken, sağlıksız grup rafine tahıllar ve şekerli ürünlerle tanımlandı.

Yaklaşık 93 bin kişinin katıldığı ve ortalama 11 yıl süren takipte, 21 binden fazla katılımcının Alzheimer veya başka bir demans türüne yakalandığı gözlemlendi. Veriler, beslenme kalitesinin bu hastalıkların gelişiminde belirleyici bir rol oynadığını gösterdi. Daha fazla bitkisel gıda tüketen bireylerde genel demans riski yüzde 12 daha düşük bulundu, ancak sağlıklı bitkisel beslenme durumunda risk yüzde 7 azalırken, sağlıksız olanlarda yüzde 6 arttı. Zaman içinde beslenmesini daha sağlıksız hale getirenlerde risk yüzde 25 artarken, daha sağlıklı bir diyete yönelenlerde yüzde 11 düştü.

Uzmanlar, bitkisel beslenmenin tek başına garanti olmadığını vurgulayarak, rafine karbonhidratlar ve işlenmiş ürünlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti. Çalışma gözlemsel olsa da, beslenme kalitesinin Alzheimer riskinde önemli bir rol oynadığını açıkça göstermektedir. Sonuç olarak, sağlıklı bir yaşam için yalnızca sebze tüketiminin artırılması değil, doğru ve kaliteli gıdaların tercih edilmesi de kritiktir, özellikle orta yaş ve sonrasında küçük değişiklikler bile büyük fark yaratabilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Kalite, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sebze Ağırlıklı Beslenmede Kalite Alzheimer Riskini Belirliyor - Son Dakika

Eşref Rüya’nın ’Kadir Baba’sı siyaseti birleştirdi Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi
Beşiktaş’ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı Beşiktaş'ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Mutua Fenera’yı 3-1 yenerek CEV Kupası’nda şampiyon oldu. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Mutua Fenera'yı 3-1 yenerek CEV Kupası'nda şampiyon oldu.
İsrail’de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu’ya yüklendi İsrail'de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu'ya yüklendi
Ümraniye’de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı Ümraniye'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı

18:45
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
18:43
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti
AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti
18:19
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
SON DAKİKA: Sebze Ağırlıklı Beslenmede Kalite Alzheimer Riskini Belirliyor - Son Dakika
