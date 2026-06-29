Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin'in de Aralarında Bulunduğu Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin'in de Aralarında Bulunduğu Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

29.06.2026 07:50  Güncelleme: 08:14
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Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet ve usulsüz imar uygulamaları soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır ise ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

(İZMİR) - Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, inşaat ve imar uygulamalarına ilişkin süreçlerde belediye görevlileri ile müteahhitler arasında usulsüz işlemler karşılığında elden ve banka hesapları üzerinden rüşvet alındığı ve verildiği iddiası ile 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde bazı belediye başkan adayları ve birinci derece yakınlarının yaptığı para transferlerine ilişkin Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında 25 Haziran'da İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Adana ve Aydın'da eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı tedbirleri uygulandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır'ın da aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ile Ö.F.S. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Seferihisar Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden E.K. savcılıkça serbest bırakılırken, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır ise tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin'in de Aralarında Bulunduğu Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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