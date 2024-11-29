Seferihisar'da 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik bottaki 14'ü çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Karaburun ilçesi açıklarında da motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta 11 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.