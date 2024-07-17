Seferihisar'da Akarca Caddesi Yenileniyor - Son Dakika
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Seferihisar'da Akarca Caddesi Yenileniyor

Seferihisar\'da Akarca Caddesi Yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları kapsamında Akarca Mahallesi'nin önemli yollarından Akarca Caddesi yenileniyor. Yenileme çalışmalarıyla, caddenin çehresinin değişmesi hedefleniyor.

17.07.2024 17:02  Güncelleme: 17:05
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi tarafından başlanan asfalt çalışmaları kapsamında Akarca Mahallesi'nin önemli yollarından Akarca Caddesi yenileniyor.

Seferihisar'da Akarca Caddesi üzerinde asfalt yenileme işlemleri dün itibarıyla başladı. Çalışmalarda, eskiyen ve çukurlaşan yol tamir edilip yeni asfalt ile kaplanacak. Yenileme çalışmalarıyla, caddenin çehresinin değişmesi hedefleniyor.

Asfalt yenileme çalışmaları hakkında konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, şunları söyledi:

"Akarca Caddesi'nin yenilenmesi bölge sakinleri tarafından çok talep ediliyordu. Özellikle yaz sezonunda Seferihisar'da turizmin can damarlarından biri olan Akarca'nın modern ve kullanışlı bir görünüme sahip olması bizim için çok önemli. Bu sebeple seçim sürecinde Cemil Başkanımızla Akarca'yı ziyaret etmiş ve seçimden sonra hiç zaman kaybetmeden çalışmalara başlayacağımızın sözünü vermiştik. Sözümüzü tuttuk ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi'nden ekiplerimiz yoğun bir mesai ile sahada emek veriyor. Çok yakında çalışmaları tamamlayacağız. Şimdiden tüm Akarca halkına ve Akarca'yı ziyaret eden misafirlerimize hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA

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